Gisteren zijn in Venlo drie finalisten geselecteerd voor de 7e editie van de Marc Cornelissen Brightlands Award. Deze Award is een prestigieuze onderscheiding voor pioniers in duurzaamheid en ondersteunt vernieuwers die met lef en visie bijdragen aan de circulaire transitie naar een duurzame wereld: van voedsel en afval tot energie, ruimtelijke inrichting en bewuster leven. De prijs is geïnspireerd door de Limburgse poolreiziger en klimaatambassadeur Marc Cornelissen (1968–2015). Hij wijdde zijn leven aan het zichtbaar maken van de gevolgen van klimaatverandering en aan de bescherming van onze planeet. Met zijn expedities en onderzoek in het poolgebied zette hij het thema al in de jaren ’90 op de agenda.

Deskundig panel beoordeelt finalisten

Na een uitgebreide voorselectie kregen zes kandidaten op 4 september 2025 de kans om hun missie en project te presenteren aan een deskundig panel onder voorzitterschap van Maurits Groen, ondernemer in duurzame innovatie. Het event vond plaats bij Brightlands Campus Greenport Venlo. De kandidaten toonden stuk voor stuk moed, creativiteit en doorzettingsvermogen, waarden die ook Marc Cornelissen kenmerkten.

Drie finalisten maken kans op de Marc Cornelissen Brightlands Award

De jury selecteerde voor de finale op 7 oktober de volgende drie finalisten, die ieder op hun eigen manier bijdragen aan een duurzamere wereld:

Anirudh Rajesh , mede-oprichter en CEO van Aestuarium, ontwikkelt bacteriën die zout uit zeewater verwijderen, als energiezuinig alternatief voor traditionele omgekeerde osmose. Zijn missie is om betaalbaar en duurzaam drinkwater beschikbaar te maken voor iedereen. De jury is onder de indruk van het persoonlijke verhaal. Juryvoorzitter Maurits Groen: “Het vraagstuk rondom water is urgent: we hebben water nodig, de landbouw heeft water nodig. Deze innovatieve oplossing is veelbelovend en verdient steun om verder ontwikkeld te worden.“ Mocht Anirudh Rajesh de Award winnen, dan kan hij zijn eerste prototype realiseren dat 50 liter water per dag ontzilt. Daarmee zet hij een belangrijke stap richting het wereldwijd bestrijden van waterschaarste.

Timmy Bours , oprichter en CEO van Clean Water Global, ontwikkelt slimme, schaalbare systemen om waardevolle stoffen uit afvalwater terug te winnen. Zijn doel is schoner water en een circulaire economie waarin grondstoffen efficiënt worden hergebruikt. De jury raakte geïnspireerd door de sterke presentatie. Maurits Groen: “Het project waar je aan werkt is complex en vraagt om een andere manier van denken. De jury bewondert dat je in zo’n korte tijd al zulke grote vooruitgang hebt geboekt.” Het winnen van de Award zou Timmy Bours helpen om meer zichtbaarheid te krijgen voor zijn project en een extra financieel steuntje in de rug geven.

John Smits , oprichter en algemeen directeur van SAM Panels, ontwikkelt biobased platen zonder schadelijke stoffen, die langdurig CO₂ opslaan. Met een terugkoop- en recyclingsysteem streeft hij naar een volledig circulaire bouwketen. Maurits Groen: “De jury was zeer onder de indruk van je persoonlijke motivatie. Je hebt bewezen dat je daadwerkelijk een kwalitatief goed product uit afval weet te produceren. We hebben het gezien, we hebben het kunnen aanraken. De jury waardeert je filosofie en je gedrevenheid.” Mocht hij de Award winnen, dan wil John Smits de productielijnen aanpassen om ook andere start-ups te helpen groeien en hun faciliteiten te gebruiken.

Finale in zicht: €35.000 voor winnend project

Op 7 oktober wordt tijdens de finale in Sittard-Geleen de winnaar van de zevende editie van de Marc Cornelissen Brightlands Award bekendgemaakt. De winnaar treedt in de voetsporen van Giulia Bellinetti van Future Materials Bank, winnares van 2024 en dit jaar zelf jurylid. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 35.000,- om het project verder te ontwikkelen en nog meer impact te maken op het gebied van klimaatverandering.

Juryvoorzitter Maurits Groen: “De finalisten laten zien dat positiviteit en daadkracht hand in hand gaan. Met hun ideeën en projecten maken zij vandaag al het verschil en inspireren ze anderen om duurzaam te handelen, precies zoals Marc Cornelissen dat deed in zijn strijd tegen klimaatverandering.”