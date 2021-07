Fibrant realiseert grootste industriële CO2-reductie in Nederland sinds klimaatakkoord

Fibrant, gelegen op de Chemelot site in Sittard-Geleen, vermindert vanaf vandaag de jaarlijkse CO2-uitstoot met circa 0,6 megaton CO2 eq. Dit staat gelijk aan de uitstoot van 341.000 personenauto’s. Dit is niet alleen een belangrijke stap voor Fibrant en Chemelot, het is tevens de grootste industriële CO2-reductie in Nederland sinds het klimaatakkoord in 2019. Het Ministerie van EZK hielp Fibrant, als onderdeel van de Urgenda-maatregelen, met een renteloze lening van 30 miljoen Euro om de verduurzaming van het productieproces versneld mogelijk te maken.

Fibrant is een toonaangevende producent van Caprolactam, de grondstof voor nylon. Bij de productie van een kilo Caprolactam komt in Europa gemiddeld 6,5 kilo CO2-equivalenten vrij, waaronder lachgas. Het opwarmend effect van lachgas is 298 keer zo groot als dat van koolstofdioxide. Fibrant investeerde, in samenwerking met voormalig eigenaar DSM, 42 miljoen Euro om de lachgasuitstoot met 75% te beperken. Met een carbon footprint van slechts 3,3 kilo CO2 -equivalenten behoort Fibrant nu tot de beste van Europa. “We zetten een nieuwe standaard voor een ultra lage carbon footprint voor Caprolactamproductie. Dit is een ontzettend belangrijke stap voor Fibrant, haar klanten en Nederland richting een duurzame toekomst.”, aldus Martijn Amory, CEO Fibrant.

Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat: “De nieuwe installatie van Fibrant is indrukwekkend en levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Dat is goed nieuws. De overheid ondersteunt en stimuleert waar het kan. CO2-reductie is mogelijk met behoud van welvaart en werkgelegenheid. Dat zien we vandaag hier op Chemelot, één van de belangrijke industriële clusters van Nederland.”

Fibrant is onderdeel van industrieterrein Chemelot en versterkt met de reductie de hoofddoelen van de Chemelot-strategie: de meest duurzame, veilige en competitieve materialen- en chemiesite van Europa te worden. “Chemelot heeft grote ambities op het gebied van CO2-reductie. We hebben concrete plannen voor 2030 en voor een klimaat neutrale chemiesite in 2050. Het is fantastisch dat bedrijven op Chemelot grote stappen maken om de emissie van broeikasgassen fors te verminderen”, stelt CEO Loek Radix van Chemelot.

Radix vervolgt: “Fibrant vermindert vanaf vandaag de uitstoot met circa 0,6 megaton aan CO2-equivalenten. Dit is 10% van de totale Chemelot-emissie, 30% van de Chemelotambitie tot 2030 en ruim 4% van de opgave van de totale Nederlandse industrie tot 2030. We zijn trots dat we nu al zo’n significante bijdrage aan de klimaatdoelen realiseren. Ook andere bedrijven op Chemelot bereiden momenteel grote projecten voor die de broeikasgas-uitstoot verder verminderen.”

Aanvullende programma’s voor het verminderen van de carbon footprint heeft Fibrant ook al gedefinieerd. De ambitie van Fibrant om in 2040 klimaat neutraal te produceren, sluit aan bij de ambitie van de overheid om de basisindustrie in Nederland schoner en duurzamer te laten produceren.