Fairphone verdubbelt bijna de omzet in 2020 en maakt winst

Fairphone, de Nederlandse sociale onderneming die een markt bouwt voor ethische smartphones, heeft zijn Impact Report voor 2020 uitgebracht, waaruit blijkt dat het bedrijf snel opschaalt en krijgt daardoor grip op haar manier van werken in de elektronica-industrie. De groei van Fairphone’s invloed en impact vielen samen met een omzetstijging van 87% en het bedrijf werd winstgevend in 2020, wat hun vooruitgang aantoont in hun missie om een ​​levensvatbare markt voor ethische telefoons. Met het bereiken van deze mijlpaal daagt Fairphone andere spelers in de branche uit om de lat hoger te leggen duurzaamheid en eerlijkheid.

Het Fairphone Impact Report wordt jaarlijks gepubliceerd om de voortgang van het bedrijf in de richting van de doel om de meest eerlijke en milieuvriendelijke apparaten te produceren en de industrie te motiveren

verantwoordelijker te handelen. Het rapport biedt de laatste voortgangsrapportages over de KPI’s van het bedrijf. De hoogtepunten zijn onder meer:

Aantal verkochte telefoons: het aantal verkochte apparaten steeg met 76%. Fairphone verkocht bijna 95.000 apparaten en accessoires, modules en reserveonderdelen – vergeleken met meer dan 53.000 apparaten anno 2019.

Percentage recovered telefoons versus verkocht in Europa: in 2020 stelde Fairphone zich ten doel: het compenseren van ten minste 14% van de Fairphones die werden verkocht door oude apparaten in te zamelen via het terugnameprogramma en het overtrof dit doel: het bedrijf compenseerde 18% van de verkochte Fairphones. Voor 2021 mikt het bedrijf op 45% en zal ook de inzameling van e-waste buiten opnemen de Europese Unie.

Gemiddeld percentage van 8 focusmaterialen die eerlijk zijn verkregen: Naast actualisering en uitbreiding het zijn KPI’s voor eerlijke materialen, ongeveer 56% van de acht focusmaterialen van Fairphone was redelijk afkomstig van 25% in 2018 en 32% in 2019. De 8 focusmaterialen zijn gekozen omdat: het zijn de materialen die de elektronica-industrie het grootste potentieel bieden om een positieve invloed. Vanaf dit jaar verhoogt Fairphone haar ambities om 70% van de 14 Eerlijke materialen tegen 2023.

Aantal mensen dat profiteerde van de sociale interventies van Fairphone: in 2020 waren er 10.717 mensen profiteren van de sociale interventies van Fairphone, een stijging van 5.296 in 2018 en 7.839 in 2019. Deze KPI geeft weer hoeveel individuen hebben geprofiteerd van Fairphone’s sociale, ecologische en/of economische interventies in mijnen en fabrieken.

Industrie-invloed: Fairphone blijft een grotere impact genereren binnen de elektronica-industrie, omdat zijn invloed elk jaar groter wordt. Hoewel invloed moeilijk te kwantificeren is, is Fairphone momenteel meet de impact op de sector op basis van een systeem dat punten toekent aan bedrijven die volgen Fairphones-initiatieven op basis van hun omvang, influencer en marktwaarde. In 2020, Fairphone behaalde 31 invloedspunten dankzij de samenwerkingen met bedrijven, waaronder Glencore, Tesla en /e/OS, een significant cijfer vergeleken met 10 in 2018 en 13 in 2019.

Eva Gouwens, CEO van Fairphone stelt: “Elk jaar zijn onze verkoopcijfers gestaag gegroeid en in 2020 we hebben voor het eerst sinds 2014 winst gemaakt. We zijn blij dat we het jaar hebben afgesloten in de zwart, we missen ons verkoopdoel van vóór Covid, maar doen het veel beter dan verwacht. Dit is een significante mijlpaal voor ons en we willen doorgaan op dit opwaartse financiële traject. Door het opzetten van een levensvatbare markt voor ethische consumentenelektronica, we willen de hele industrie inspireren om meer te doen verantwoord. Om een ​​inspirerend voorbeeld te zijn, moeten we laten zien dat we financieel duurzaam zijn en commercieel succesvol zijn, terwijl we meer ethische keuzes maken in onze bedrijfsvoering en toeleveringsketen. 2020 was ook het jaar waarin we echt de schaalbaarheid van onze impact en onze branche hebben laten zien invloed groeide aanzienlijk – met de lancering van initiatieven zoals de Fair Cobalt Alliance, die we zijn van plan om uit te breiden en andere spelers uit de sector uit te nodigen om mee te doen. Stelt u zich eens voor dat alle grootste bedrijven in tech hun toeleveringsketens zouden verschuiven naar zelfs maar een fractie van eerlijke materialen, of zelfs opschalen fractie van onze impactprogramma’s, zouden we een verschil maken in de wereld. Daarom nodigen we de industrie om ons voorbeeld te volgen en ethisch te kopen en deel te nemen aan onze impactprogramma’s en zo te helpen de ethische toeleveringsketen opschalen.”

Klik hier om het volledige Impactrapport 2020 te bekijken.