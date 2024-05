De Nederlandse bedrijven Royal Cosun, Lagemaat Sloopwerken en Fairphone hebben gisteravond 16 mei de Koning Willem I Prijs 2024 gewonnen. Zij kregen deze ‘Oscar’ van het Nederlandse bedrijfsleven uit handen van Hare Majesteit Koningin Máxima en de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot. De prestigieuze ondernemingsprijzen in de categorieën Grootbedrijf, Midden- en Kleinbedrijf en Duurzaamheid werden uitgereikt in Theater De Spiegel in Zwolle.

De Koningin en de finalisten van de competitie werden ontvangen door de Zwolse burgemeester Peter Snijders, de Commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema, Romy Blankenspoor (directeur van de Koning Willem I Stichting), Klaas Knot (voorzitter Koning Willem I Stichting) en Rob Zuidema, de directeur van Theater De Spiegel. Na een feestelijk diner brak het uur van de waarheid aan voor de negen overgebleven finalisten. Agrarische Coöperatie Koninklijke Cosun uit Breda was de winnaar in de categorie Grootbedrijf. Lagemaat Sloopwerken uit Heerde werd verkozen tot beste MKB-onderneming van het land en het Amsterdamse Fairphone won een Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.

“Vandaag huldigen we mensen met een drang om te ondernemen. Omdat ze ergens in geloven. Omdat ze overtuigd zijn van een product. Omdat ze een visie hebben op hoe iets beter, duurzamer, kan. En hiervoor elke dag weer durf en doorzettingskracht tonen, en mensen meenemen in hun verhaal”, zei Klaas Knot, voorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Koningin Máxima feliciteerde de drie winnaars, die zich volgens de jury ‘gedreven inzetten voor een circulaire economie en de transformatie van hun branche’.

“De Koning Willem I Prijs benadrukt al sinds 1958 het belang van goed en gezond ondernemerschap voor de Nederlandse samenleving. We geven hiermee aandacht aan de positieve ontwikkelingen in de economie”, zegt Romy Blankenspoor. “Het winnen van de Koning Willem I Prijs heeft een grote impact op organisaties en hun toekomstplannen. We hebben bij voorgaande winnaars gezien dat het winnen van de prijs deuren heeft geopend en nieuwe kansen heeft gecreëerd.” De winnaars kunnen zich verheugen op een werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima.

Winnaar Grootbedrijf

Winnaar in de categorie Grootbedrijf is agrarische coöperatie Royal Cosun. “Royal Cosun heeft als internationaal opererende agrarische coöperatie een veelzijdig portfolio ontwikkeld, dat voeding en voedingsingrediënten, diervoeding, bio-based ingrediënten en groene energie (reststroom) omvat. De vakjury was zeer onder de indruk van de sterke, maatschappelijk relevante transitie die Cosun heeft ingezet vanuit haar traditionele focus op suikerbieten en aardappelen, en waardeert het ambitieuze plan en het meetbare succes op het gebied van duurzame transitie. Op basis van deze prestaties en visie, is de jury er dan ook van overtuigd dat Coöperatie Royal Cosun U.A. deze Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven in de categorie Grootbedrijf terecht ontvangt”, aldus de vakjury.

Winnaar MKB

In de categorie MKB ontving familiebedrijf Lagemaat Sloopwerken uit Heerde de Koning Willem I Prijs 2024. De vakjury: “Lagemaat Sloopwerken B.V. heeft zich in de traditionele sloopsector ontwikkeld tot een pionier op het gebied van circulair demonteren van gebouwen, met als doel de sector te transformeren van lineair naar circulair. De vakjury was zeer onder de indruk van het gedreven geloof (en resultaat!) om deze traditionele sector duurzaam te veranderen, de goede bedrijfsresultaten en de wil om voorloper te zijn en te blijven. Bovendien werkt Lagemaat uitdrukkelijk met arbeidskrachten met een achterstand tot de arbeidsmarkt en zoekt het bedrijf de samenwerking in breder maatschappelijk opzicht (met overheid, universiteiten en overige stakeholders). Dit maakt dat de jury ervan overtuigd is dat Lagemaat Sloopwerken B.V. deze Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven in de categorie Midden-en Kleinbedrijf terecht ontvangt.”

Winnaar Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

Duurzame telefoonfabrikant Fairphone uit Amsterdam wint de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2024. Fairphone biedt al tien jaar smartphones die worden ontworpen en geproduceerd op een duurzame manier. Geconfronteerd met een steeds toenemende vraag naar kritieke metalen en het feit dat e-waste de snelst groeiende afvalstroom ter wereld is, is deze sociale onderneming ervan overtuigd dat het nu of nooit is om oplossingen te vinden voor de ecologische en sociale uitdagingen van de smartphone-industrie. In het juryrapport deelt de vakjury: “Fairphone heeft bewezen dat dit mogelijk is door visionaire principes toe te passen: transparantie van de keten en een modulaire, repareerbare telefoon met acht jaar gegarandeerde softwareondersteuning. Dit is ongekend in de markt voor Android-telefoons. De jury is diep onder de indruk van het doorzettingsvermogen van deze game-changer die tegen alle verwachtingen in een disruptief product succesvol op de markt heeft gebracht. Fairphone is de enige Nederlandse telefoonfabrikant en is wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame consumentenelektronica. Het is een rolmodel voor de hele industrie in haar zoektocht naar eerlijkere elektronica. Fairphone maakt zijn motto ‘Change is in your hands’ meer dan waar.”

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland. Deze ‘Oscars’ van het Nederlandse bedrijfsleven worden tweejaarlijks toegekend aan een Grootbedrijf, een MKB-onderneming en aan een onderneming met een scherpe focus op Duurzaam Ondernemerschap. Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. “De prijzen vormen niet alleen een bekroning voor de prestaties van de winnende bedrijven, maar dienen ook ter inspiratie voor de rest van het Nederlandse bedrijfsleven. In een tijd van grote maatschappelijke veranderingen – bijvoorbeeld op het gebied van data en duurzaamheid – zijn dit soort best practices van groot belang”, aldus Romy Blankenspoor. Onder de oud-winnaars bevinden zich toonaangevende Nederlandse bedrijven als ASML, FrieslandCampina, Koninklijke Philips, Stage Entertainment, CSU, KOTUG, Koppert Cress en TexelEnergie.

Koningin Máxima en Klaas Knot reiken Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap uit aan CEO Reinier Hendriks van Fairphone.

Van inschrijving tot winnaar

“We kennen een behoorlijk strenge procedure”, vervolgt Blankenspoor. Van september tot december 2023 konden organisaties zich inschrijven. Uit alle inschrijvingen werden in elke categorie twaalf bedrijven genomineerd. Deze kregen de kans om hun visie op ondernemerschap, duurzaamheid en de toekomst te presenteren voor de Koning Willem I vakjury. Op basis hiervan werden drie finalisten per categorie geselecteerd door de vakjury en het bestuur van de Koning Willem I Stichting, bestaande uit prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven en erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima. En vanavond werden de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt. De prijzen worden actief ondersteund door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat.