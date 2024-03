Vandaag zijn de 24 bedrijven bekendgemaakt, die kans maken op de Koning Willem I Prijs 2024, de ‘Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven’. Deze genomineerden, twaalf in de categorie Duurzaamheid en evenzoveel MKB-bedrijven, mogen nu gaan pitchen voor een plek in de finale. De tweejaarlijkse prijzen zullen in mei worden uitgereikt. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

“Onze jury eert organisaties die zich onderscheiden in durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid, innovatie, diversiteit en inclusie. Het is inspirerend om te zien dat de BV Nederland nog altijd beschikt over veerkracht en innovatiekracht. Het gaat daarbij niet alleen om economisch succes; steeds meer bedrijven richten zich actief op het maken van een positieve impact op mens en milieu”, aldus de directeur van de Koning Willem I Stichting, Romy Blankenspoor.

Duurzaamheids-plaquette

Ook voor de opvolging van Mud Jeans in de categorie Duurzaamheid zijn er twaalf kanshebbers. In de vakjury van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap zitten kopstukken uit het duurzame bedrijfsleven. Juryvoorzitter Anne-Marie Rakhorst: “De top 12 van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap is weer het levende bewijs dat onze economie veerkrachtig, innovatief en duurzaam is. Wat is het een klus om zo veel variatie te jureren, petje af voor de selectiecommissies. We kijken uit naar de pitchdag waarbij de finalisten hun duurzame onderneming en eigen drijfveren presenteren. Het is een groot genoegen en eer om deze bedrijven een podium te bieden.”

A Beautiful Story, Amsterdam

Breman, Zwolle

Delft Imaging Systems, ‘s-Hertogenbosch

Do it organic, Barneveld

Dopper, Haarlem

Fairphone, Amsterdam

FashionPower, Zundert

Kipster, Venlo

Myne Circular Metals, Harderwijk

Opnieuw!, Buitenpost

The Good Roll, Weesp

Verstegen Spices & Sauces, Rotterdam

In de komende weken kunnen de kandidaten zich klaarmaken voor de pitchdagen. “Ik kijk enorm uit naar de reis die wij met de deelnemers gaan afleggen en het verder ontdekken van de verhalen achter de genomineerden. We willen ondernemingen in de schijnwerpers zetten die niet alleen succesvol zijn, maar ook bijdragen aan positieve verandering in de samenleving”, zegt Niels Onkenhout, voorzitter van de vakjury MKB en Grootbedrijf.

In april worden de finalisten bekendgemaakt en in mei weten we wie de winnaars zijn van de Koning Willem I Prijzen 2024.