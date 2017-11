FairForward gifts & living gaat samen met Eco Collection en tuyu

FairForward gaat haar krachten bundelen met Eco Collection en tuyu. De unieke nieuwe organisatie gaat zich richten op fairtrade interieur accessoires en cadeauartikelen. De producten zullen ook onder private label verkrijgbaar zijn. De gecombineerde ervaring en expertise van de drie organisaties biedt de klanten voortaan uitgebreide verkoopkansen op het gebied van duurzaam geproduceerde trendy gifts & living producten.

FairForward is de opvolger van de non-food poot van Fair Trade Original. De organisatie stond aan de wieg van de fairtrade beweging in Europa en focust zich al jarenlang op de import van eigentijdse, duurzame producten. Eco Collection is importeur van duurzame fairtrade accessoires voor huis en interieur. Tuyu specialiseert zich in maatwerk voor klanten, zoals relatiegeschenken en private labels. De nieuwe organisatie zal gecertificeerd lid worden van de World Fair Trade Organization WFTO.

Stefan Nijsen, huidig directeur van Eco Collection, wordt verantwoordelijk voor het nieuwe FairForward en neemt daarbij het stokje over van Mike Jansen, die hiermee op 66-jarige leeftijd zijn actieve loopbaan gaat beëindigen. Nijsen: “De nieuwe organisatie gaat zich met name richten op eigentijdse collecties en private labels zodat we de gezamenlijke klanten nog beter kunnen bedienen. Onze ambities zijn groot. Op dit moment onderzoeken we hoe, in een coöperatief verband, ook afnemers onderdeel van de nieuwe organisatie kunnen worden.”

Antoinette Gast, eigenaar van tuyu, gaat zich focussen op de collecties, productontwikkeling en de verkoop. Gast: “Om je in deze groeiende markt te onderscheiden, is samenwerking met betrouwbare partners een pré.”

Mike Jansen: “De gezamenlijke kracht van het nieuwe FairForward en de vernieuwing door de nieuwe partners, zorgt dat FairForward hét huis wordt als je actief wilt zijn op het gebied van sourcing en relatiegeschenken. Ik heb er alle vertrouwen in dat met deze bundeling van krachten een nieuwe en krachtige weg wordt ingeslagen op het gebied van Fair Trade.”