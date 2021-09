Fairbee inspireert duurzaam shoppen

Begin deze maand opende duurzaam lifestyleplatform Fairbee haar digitale deuren. Oprichtster Saja Chander wil een positieve impact maken door het koopgedrag van consumenten die online mode, cosmetica, accessoires of juwelen aanschaffen te verduurzamen. Fairbee, met een knipoog naar ’s lands bekendste luxe warenhuis, biedt een keur aan prachtige merken aan. Al deze partnermerken hebben 1 ding gemeen: ze werken op een duurzame manier, met oog voor milieu, arbeidsomstandigheden, (lokale) productie en dierenwelzijn.

Fairbee biedt een premium winkelervaring en maakt sustainable shopping prettig en leuk. “Niet veel mensen zoeken wanneer ze een nieuwe spijkerbroek willen op termen als duurzaam (sustainable) of bewust (conscious). Wij zijn als Fairbee “sustainable by design” dus als je een beetje bewust wilt shoppen hoef je niet meer na te denken of wat je leuk vindt wel op een eerlijke manier geproduceerd is. Het kost de gemiddelde consument nu nog te veel moeite om greenwashers van echte duurzame bedrijven te onderscheiden. Die uitdaging willen wij graag wegnemen.”

Fairbee ging van start tijdens en in samenwerking met de Amsterdam Fashion Week. Het platform begint met 30+ partnermerken, waarvan een groot deel uit Nederland komt, maar ook uit Duitsland, Scandinavië, Canada en Portugal. Naast een shopping platform biedt Fairbee ook een magazine. Hierin worden merken en ondernemers uitgelicht, is aandacht voor styling en wordt op een luchtige manier inhoudelijke informatie over duurzaamheid gedeeld.

De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen 25 en 55 jaar oud die gaan voor stijl en kwaliteitsproducten die lang mee gaan. Over het algemeen wordt door deze doelgroep aan de bekende merknamen en logo’s minder belang gehecht. Het zijn consumenten die goed willen doen, maar zonder dat dat veel moeite kost. Geografisch mikt Fairbee in eerste instantie op West-Europa.

In de nabije toekomst zal Fairbee het aantal merken snel uitbreiden. De doelstelling is om zo snel mogelijk naar 100 merken te groeien. Verder is er aandacht voor duurzame fulfilment (voorraadbeheer, retouren) en duurzaam transport (last mile, gecombineerd verpakken en afleveren).

De onderneming wordt gesteund door ondernemers die hun sporen hebben verdiend. Waaronder Kees Zegers, oprichter van nu.nl. “Het is fantastisch om te zien dat er zoveel goede duurzame initiatieven en ondernemers opkomen. Na de succesvolle introductie van Earth Today voor conservatie van de planeet in april van dit jaar, is het nu de beurt aan Fairbee die vraag en aanbod voor bewust kopen bij elkaar gaat brengen.”