Faber Group, toonaangevend leverancier voor circulaire ladingdragers, zet een volgende stap in het verduurzamen en digitaliseren van supply chains met de lancering van haar tech-divisie Faber LABS. Het nieuwe kantoor in de historische Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch is feestelijk geopend door Ingrid Faber, CEO van Faber Group en Ralph Geers, wethouder van ’s-Hertogenbosch. Met Faber LABS versnelt Faber Group haar transitie naar een data gedreven organisatie .

Met slimme technologieën en connected poolingdiensten worden ladingdragers zoals pallets en kisten efficiënter getraceerd en beheerd wat leidt tot minder uitval en een lagere CO2-uitstoot. Faber Group stelt zich ten doel met haar poolingdiensten de CO2- uitstoot voor haar klanten te reduceren, in 2030 moet dat tenminste 58 kiloton CO2 reductie per jaar zijn, in 2024 heeft Faber Group reeds 40 kiloton gerealiseerd. Ook streeft het bedrijf ernaar haar hoogste Platinum Ecovadis rating, een toonaangevende indicator voor de duurzaamheid van een bedrijf, hiermee verder te versterken.

CEO Ingrid Faber: “Met Faber LABS geven we invulling aan onze belofte om circulariteit en transparantie naar een hoger niveau te tillen. Data en digitalisering zijn cruciaal om onze leidende positie in de sector te behouden en te versterken.”

Faber LABS richt zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor haar klanten zoals real-time tracking via IoT, data gedreven rapportage en een verbeterd beheer van supply chains. Dit past bij de visie die gemeente ’s-Hertogenbosch heeft als datastad.

Ralph Geers, Wethouder Economische Zaken ’s-Hertogenbosch, verantwoordelijk voor het programma datastad: “Als gemeente zetten we vol in op digitalisering en duurzaamheid. We verwelkomen dan ook graag innovatieve data-gedreven bedrijven die

bijdragen aan deze ontwikkeling. De komst van Faber LABS onderstreept dat ’s- Hertogenbosch steeds vaker wordt gekozen als vestigingsplaats voor toekomstgerichte bedrijven. Dat past goed bij onze ambitie als datastad.”

De divisie zal in 2025 verder uitgroeien tot 65 medewerkers en biedt daarmee nieuwe kansen voor innovatie binnen de transportsector.