Euro-Rijn en Danser starten een vaste binnenvaartverbinding tussen Rotterdam en Wesel. De wekelijkse bargeverbinding maakt containervervoer naar de Rijn-Ruhrregio efficiënter en duurzamer. Voor verladers biedt dit een alternatief voor wegtransport.

Euro‑Rijn en Danser zijn onlangs een nieuwe, vaste binnenvaartverbinding gestart tussen de haven van Rotterdam en het Duitse Wesel. Na een succesvolle proefperiode in februari wordt de verbinding nu structureel ingezet om containerstromen tussen Nederland en het Duitse achterland efficiënter en duurzamer te organiseren. De bargeverbinding biedt een directe aansluiting op de recent geopende op- en overslaglocatie van Euro‑Rijn in Wesel, strategisch gelegen in de Rijn‑Ruhrregio.

Bulkgoederen en containers

De locatie in Wesel beschikt over twee magazijnen van elk circa 1500 vierkante meter en heeft een directe wateraansluiting met een eigen kade van ongeveer 200 meter. De locatie kan hiermee zowel bulkgoederen als containers afhandelen via de binnenvaart. Daarnaast wordt de Nordfrost Port Terminal Wesel bediend. Hierdoor ontstaat een krachtig multimodaal knooppunt waarin binnenvaart, opslag en regionale distributie samenkomen. Danser, onderdeel van Euro‑Rijn, voert de wekelijkse bargeverbinding uit. Deze versterkt het geïntegreerde logistieke aanbod tussen Rotterdam en Noordrijn‑Westfalen.

Alternatief voor wegvervoer

Door transportstromen gedeeltelijk te verschuiven van weg naar water profiteren klanten van een betrouwbare en toekomstbestendige oplossing met lagere CO₂‑uitstoot en minder afhankelijkheid van wegtransport. De verbinding vormt bovendien een aantrekkelijk alternatief met het oog op de kilometerheffing voor vrachtverkeer die in Nederland per 1 juli 2026 wordt ingevoerd.

Duurzame logistieke oplossingen

Met de lancering van de Rotterdam-Wesel‑verbinding onderstrepen Euro‑Rijn en Danser hun gezamenlijke ambitie om innovatieve en duurzame logistieke oplossingen te ontwikkelen voor containertransport tussen de haven van Rotterdam en het Duitse achterland. Door binnenvaart, op- en overslag en distributie te combineren, ontstaat een efficiënte en robuuste supply‑chainoplossing voor klanten in zowel Nederland als Duitsland.

Op de foto de ms Vios voor Danser Group bij Nordforst Wesel.