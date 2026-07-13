Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt de regeling Indirecte Kosten Compensatie ETS (IKC-ETS) en breidt de regeling uit naar meer sectoren. Met de regeling worden energie-intensieve bedrijven gecompenseerd voor een deel van de hogere elektriciteitskosten die het gevolg zijn van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Tegelijkertijd wordt de doelgroep aanzienlijk uitgebreid, waardoor meer sectoren in aanmerking komen voor ondersteuning.

Nederland staat voor de opgave om de industrie te verduurzamen én concurrerend te houden. Elektrificatie speelt daarbij een sleutelrol. Bedrijven zullen de komende jaren steeds vaker overstappen van fossiele energie naar elektriciteit om hun CO₂-uitstoot te verminderen. Stientje van Veldhoven, minister van Klimaat en Groene Groei: “Een sterke, schone industrie is onmisbaar voor onze economie én de energietransitie. Bedrijven die investeren in verduurzaming en elektrificatie moeten erop kunnen rekenen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om te ondernemen. Met de verlenging en uitbreiding van de IKC-ETS geven we de industrie de ruimte om te blijven investeren in innovatie, verduurzaming en de banen van de toekomst.”

De regeling helpt het risico op zogenoemd CO₂-weglek te verkleinen: het verplaatsen van productie naar landen buiten de Europese Unie waar minder strenge klimaatregels of lagere CO₂-kosten gelden. Daarmee draagt de regeling bij aan het behoud van productie en werkgelegenheid in Nederland en krijgen bedrijven meer ruimte om te investeren in verduurzaming.

Meer sectoren komen in aanmerking Ten opzichte van vorig jaar is de lijst met sectoren die gebruik kunnen maken van de regeling fors uitgebreid. Zo komen onder meer producenten van kunstmest, keramische tegels, vlak- en holglas, steenwol en organische chemische basisproducten nu ook in aanmerking voor compensatie. Ook sectoren zoals aluminium, ijzer, papier, waterstof en zink blijven binnen de regeling vallen. De subsidie vergoedt een deel van de indirecte kosten van CO₂-emissierechten die elektriciteitsproducenten verwerken in de elektriciteitsprijs. Vooral voor bedrijven met een hoog elektriciteitsverbruik kunnen deze kosten een belangrijke rol spelen in hun internationale concurrentiepositie.

Snellere duidelijkheid voor bedrijven Na zorgvuldig onderzoek naar de uitvoerbaarheid blijkt dat bedrijven die ook in 2024 en/of 2025 al gebruikmaakten van de regeling hun subsidie grotendeels nog dit jaar kunnen ontvangen. Daarmee hoeven zij minder lang op hun compensatie te wachten. Bedrijven die voor het eerst gebruikmaken van de regeling, ontvangen hun subsidie naar verwachting begin 2027. Jo-Annes de Bat, staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei: “Bedrijven hebben behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. Daarom is het goed dat bedrijven die al eerder gebruikmaakten van de regeling hun subsidie grotendeels nog dit jaar kunnen ontvangen. Daarmee krijgen zij eerder financiële ruimte om te investeren in de verduurzaming van de Nederlandse industrie. Daarnaast ben ik blij dat we de doelgroep van de regeling hebben uitgebreid, zodat meer sectoren gebruik kunnen maken van deze ondersteuning.”