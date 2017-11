EverUse opent eerste fabriek van circulair isolatiemateriaal in Nederland

EverUse brengt deze week een innovatief bouwmateriaal op de markt. Dit circulaire isolatiemateriaal wordt volledig van papier afval gemaakt. Daarmee komt de droom van de oprichters uit. Zij zagen dat elke Nederlander jaarlijks 70 kilo papier weggooit en stelde zich de vraag: wat als oud papier geen afval wordt, maar wordt geupcycled naar een circulair product dat je nooit meer weggooit? EverUse wil bijdragen aan een afval loze maatschappij met uitsluitend hoogwaardige producten. Daarom heeft het bedrijf vijf jaar geïnvesteerd en ontwikkeld om een circulaire isolatiemat op de markt te brengen. Zo neemt EverUse het voortouw in het terugbrengen van waardevolle materialen in onze gebouwen.

Gezond en natuurlijk

EverUse wordt gemaakt van natuurlijke, cellulose vezels. Daarom zijn de materialen zacht voor je huid en niet schadelijk voor de luchtwegen. Dit maakt het product uitermate geschikt voor duurzame en gezonde gebouwen. Want de circulaire isolatiematten dragen bij aan de gezondheid van de verwerkers en de eindgebruikers.

Verboden weg te gooien

De fabriek in Sneek is ontworpen om elke mat volledig te kunnen hergebruiken. Doordat de producten kwalitatief hoogwaardig en vormvast zijn, kunnen deze opnieuw worden gebruikt in een andere constructie. Echter, als ze niet meer worden gebruikt, moeten de producten worden ingeleverd, want EverUse blijft eigenaar van de grondstof. Zo kan het bedrijf echt verantwoordelijkheid nemen en wordt er nooit meer iets weggegooid.

Made in Holland

EverUse producten worden in Nederland gemaakt. Dat verlaagt de CO2 footprint doordat er minder transport nodig is. ‘Wat ons betreft is lokale productie een essentieel onderdeel van de circulaire economie. En wij zijn trots dat we zo de werkgelegenheid in Nederland stimuleren.’ Aldus Martijn Vinke, directeur bij EverUse. EverUse heeft de plannen voor de volgende Nederlandse fabrieken al klaar.

Kwalitatief hoogwaardig

Bouwmaterialen moeten aan veel strenge eisen voldoen, dat maakt het uitdagend om een nieuw product op de markt te brengen. De producten van EverUse hebben daarom alle strenge testen ondergaan en scoren hoog voor thermische isolatie en brandveiligheid. Op het gebied van geluidsabsorptie scoort de EverUse isolatieplaat zelfs beter dan andere isolatieproducten.

Lage CO2 footprint

EverUse wordt met veel aandacht voor duurzaamheid geproduceerd. Zowel het product als de fabriek voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan duurzame producenten. Hiermee sluit het product goed aan bij de toenemende vraag naar circulaire producten. Dat wordt nog extra ondersteunt, doordat de producten worden gemaakt van afval en dus een lage CO2 footprint hebben. Het gebruik draagt dus bij aan de CO2- en duurzaamheidsdoelstellingen van organisaties.