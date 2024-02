Webinar ‘Hoe behaal ik als organisatie de CO2-Prestatieladder op niveau 4 en 5’

In dit webinar neemt De Duurzame Adviseurs je mee in hoe je als organisatie de stap naar niveau 4 of 5 op de CO2-Prestatieladder kunt behalen.

In veel aanbestedingen kun je met verschillende niveaus van de CO2-Prestatieladder inschrijven. Toch zie je vaak een groot verschil in percentage wanneer je de stap naar niveau 4 of 5 maakt. Als organisatie kun je namelijk naast de CO2-reductie binnen je eigen organisatie ook impact maken in de keten. Maar hoe ziet deze keten er precies uit en hoeveel invloed heb je als organisatie op je ketenpartners?

In dit webinar nemen we je mee hoe jij als organisatie het niveau 4 of 5 certificaat kunt behalen. Hierin komen de volgende onderwerpen naar voren:

· Inzichtelijk maken van de keten

· Opstellen ketenanalyse

· Opstellen ketendoelstellingen

· Berekenen scope 3 emissies

· Belangrijkste eisen vanuit handboek 3.1

