Webinar ‘“Duurzaamheidsrapportage in 2026: CSRD, ESRS en VSME in de praktijk’

Met de aanneming van het Omnibus-pakket van de Europese Commissie is er meer duidelijkheid ontstaan over de verdere ontwikkeling van de CSRD en andere Europese duurzaamheidswetgeving. Voor veel ondernemingen markeert dit een nieuw moment: van afwachten naar vooruitkijken en verder bouwen aan hun aanpak voor duurzaamheidsrapportage.

In dit nieuwe SER-webinar, de derde in onze reeks over Omnibus en onderdeel van de bredere CSRD-webinarserie, staan de ervaringen van ondernemingen centraal. Verschillende organisaties delen hoe zij het afgelopen jaar zijn omgegaan met duurzaamheidsrapportage, welke keuzes zij hebben gemaakt en hoe zij vooruitkijken naar de komende jaren en het boekjaar 2026.

Ook staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen rond de rapportagestandaarden. Ondernemingen die onder de CSRD rapporteren doen dat aan de hand van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Tegelijkertijd is de groep die niet meer onder de wetgeving valt groter geworden, deze groep kan nu aan de slag met de VSME-standaard, een vrijwillig en vereenvoudigd kader voor duurzaamheidsrapportage. In het webinar bespreken we kort hoe deze standaarden zich tot elkaar verhouden en wat zij in de praktijk betekenen voor ondernemingen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft daarbij duiding bij de ontwikkelingen in verslaggeving en de betekenis hiervan voor bedrijven. Ter inleiding geven we ook een korte update over de belangrijkste ontwikkelingen rond het Omnibus-pakket en de aangepaste CSRD-wetgeving.

Het webinar biedt inspiratie en praktische inzichten voor organisaties die werken aan duurzaamheidsrapportage of zich voorbereiden op toekomstige verplichtingen.

Sprekers

Noortje Crabbendam, Beleidsmedewerker CSRD bij de SER en moderator webinar

Maaike Fleur, Programmamanager Duurzame Ontwikkeling bij Royal FloraHolland | verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de duurzaamheidverslaglegging en -integratie

Simon Braaksma, Senior Director bij Royal Philips NV |Voorzitter Raad voor de Jaarverslaggeving-werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving | Lid EFRAG Sustainability Reporting Board

Gerard van Santen, Partner bij Ernst & Young | Voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) | lid van de EFRAG Financial Reporting Board

Dionne Ewen, Manager Sustainability & ESG bij Ahrend, co-auteur van Route Circulaire, Bestuurslid van Nederlandse Vereniging Circulaire Economie en betrokken bij project Betekenisvolle Stakeholderdialoog van de SER

Schrijf u in en hoor hoe bedrijven verder bouwen aan duurzaamheidsrapportage in de volgende fase van de CSRD.