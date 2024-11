Webinar: De CSRD, CSDDD en ​​​​​​​managementsystemen Hoe helpt het jou verder?

Is jouw bedrijf al bezig met de implementatie van de CSRD richtlijn en ben je klaar voor de volgende stap? Volg dan op 20 november het webinar van Kader over de CSRD, CSDDD en managementsystemen. In dit webinar gaan we in op belangrijke vragen die jouw bedrijf verder helpen om duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen en te integreren binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. We kijken onder andere naar:

Wat wordt er vereist vanuit de CSRD en de CSDDD?

Wat is due diligence en wat levert het op?

Hoe integreer je due diligence in jouw bestaande managementsysteem?

Vervolg op ons eerdere webinar over de CSRD

Dit webinar is een vervolg op ons eerdere webinar “De CSRD: wat zijn mijn verplichtingen?” en richt zich specifiek op de volgende fase van jouw CSRD-traject. We bieden praktische inzichten over hoe je risico’s kunt beoordelen en deze kunt integreren in de dagelijkse werkzaamheden van je bedrijf.

Wil je het vorige webinar terugkijken? Dat kan hier: https://kader.webinargeek.com/de-csrd-wat-zijn-mijn-verplichtingen-1

Het webinar is de perfecte kans om je kennis te verdiepen en je organisatie beter voor te bereiden op de toekomst. Meld je aan en ontdek hoe je jouw CSRD-implementatie kunt optimaliseren!

Aanmelden is gratis. Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Kan je er niet bij zijn? Na afloop kun je het webinar via de replay terugkijken.

Na afloop van het webinar heb je:

Inzicht in de huidige duurzaamheidseisen;

Begrip van de samenhang tussen de CSRD, de CSDDD en het begrip ‘due diligence’;

Praktische kennis over het in kaart brengen van risico’s, ondersteund door praktische voorbeelden.

Sprekers

Patrick van der Groen: Als adviseur duurzaamheid is het Patrick’s missie om bedrijven te helpen om hun positieve impact te vergroten. Zo zorgen we met zijn allen voor de mens, natuur en maatschappij. Met zijn uitgebreide ervaring bij het implementeren van duurzame processen bij bedrijven en financiële instellingen heeft hij alle kennis en middelen in huis, om jou op weg te helpen bij je duurzaamheidsreis.

Pascalle Langereis: Als advocaat en consultant business and human rights zal Pascalle haar kijk op de juridische kant van de CSRD en duurzaamheidsverplichtingen tijdens het webinar met ons delen.

Aanmelden