Webinar ‘Data als bron voor duurzame transitie: het Digitale Productpaspoort en SRC-PIM’

Duurzaamheid en de circulaire economie zijn ‘hot topics’. De consument vraagt om transparantie, en schaarste van materialen maakt dat het nu al de moeite waard is om op deze thema’s stappen te zetten. Vaak gaat het dan om emissies, in het bijzonder CO2. Dat is een tweede aspect dat vraagt om een oplossing: hoe ga je als bedrijf die emissies berekenen? Daarnaast wordt door de Europese Unie vanaf 2025 van bedrijven geëist dat ze hun producten van een Digitaal Productpaspoort (DPP) voorzien. Al deze aspecten moeten gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk zijn voor klanten. En daarom is het de moeite waard om nu al te beginnen met het Digitale Productpaspoort.

Maar hoe ga jij aan de slag met het Digitaal Product Paspoort?

Om een antwoord op deze vraag te bieden organiseren Cirmar & SRC dit webinar. SRC, gespecialiseerd in PIM-software, helpt klanten met het verwerken, verrijken en versturen van productinformatie. Cirmar ontwikkelde C_passport®, een digitaal productpaspoort dat in diverse sectoren wordt toegepast.

De samenwerking tussen SRC en Cirmar biedt onze klanten een overduidelijke meerwaarde: gebruik de informatie uit je PIM-systeem en koppel deze met Cirmar, zodat je het DPP op schaal kunt uitrollen, waarde voor je bedrijf én je klant kunt creëren, aan de nieuwe markteisen voldoet.

Dus als je benieuwd bent naar:

hoe SRC-PIM jou kan helpen jouw productinformatie gecentraliseerd en gestructureerd te krijgen: een ‘Single Source of Truth’;

wat het maken van een Digitaal Product Paspoort inhoudt;

hoe SRC en Cirmar jou op weg kunnen helpen…

Meld je dan aan, stel je vragen in de Q&A en maak er een leerzame lunch van op donderdag 12 maart!

