Webinar | Bereid je organisatie voor op het EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Het EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is op 1 oktober 2023 in werking getreden, en dit heeft grote gevolgen voor bedrijven die producten zoals aluminium, cement en staal importeren of exporteren naar de EU. CBAM is ontworpen om de klimaatdoelen van de EU te beschermen en bedrijven te stimuleren om over te stappen naar schonere productiepraktijken. Dit vraagt echter om nieuwe rapportageverplichtingen en het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de CO2-uitstoot van jouw producten.

Tijdens het webinar van Anthesis ontdek je alles wat je moet weten over de nieuwe CBAM-regelgeving en hoe je jouw organisatie klaar kunt maken voor de rapportage-eisen en deadlines. Onze experts nemen je mee in:

Hoe CBAM werkt, inclusief vereisten, deadlines en acties.

De verschillen tussen EU-importeurs en niet-EU-exporteurs.

Hoe CBAM CO2-reductie wereldwijd stimuleert.

Hoe je CBAM kunt inzetten voor je eigen organisatie.

Best practices om je CO2-voetafdruk te verkleinen en de regelgeving voor te blijven.

