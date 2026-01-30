Sustainability Managers Summit 2026 – Impact Trade Fair

Tijdens de Impact Trade Fair wordt op donderdag 9 april 2026 een speciaal event georganiseerd voor de doelgroep Sustainability Managers (CSR Managers, CSO’s, MVO Managers). In een aparte afgesloten ruimte (‘kas’) op de beursvloer een speciaal programma waarin de beroepsgroep zich kan in 1 dag kan laten ‘bijspijkeren’ en inspiratie opdoen.

De organisatie is in handen van Folkert van der Molen (projectleider, organisatie MVO Manager van het Jaar verkiezing en eigenaar www.duurzaam-ondernemen.nl) en duurzaamheidsadviseurs Paul van Ruiten en Bart Brüggenwirth. Allen zijn lid van het ZZP-collectief De Zwerm.

Er is plaats voor 60 deelnemers. Ticketprijs is € 100 ex btw (inclusief lunch en toegang tot de Impact Trade Fair op 9 april). Wees er snel bij!

Programma

Om 09.30 uur wordt de Impact Trade Fair geopend op het centrale podium. De deelnemers aan de Sustainability Managers Summit nemen hieraan deel. Na afloop van de Sustainability Managers Summit zal om 15:30 weer aangesloten worden op het programma bij het centrale podium. Daarna zal worden afgesloten wordt met een borrel.

De voertaal van de besloten Sustainability Managers Summit is Nederlands

Agenda Onderwerp Sprekers 09:30 – 10:30 Op hoofdpodium Grand Opening Verplaatsen naar Kas 8 voor de Summit Ben Cohen (co-founder Ben en Jerry’s), Nikki Schilling (Rituals), Charlie MacGregor (The Social Hub) en Pernille la Lau (presentator) 11:00-12:00 uur Sustainable MBA in One Hour: in één uur ben je weer helemaal bij, bijgespijkerd in de laatste theorieën, boeken, inzichten en modellen. Paul van Ruiten (Bureau OM): Gastheer en geeft een presentatie (30 min) van nieuwe inzichten, modellen en theorieën. Marije Groen in ‘t Wout (eigenaar Firm of the Future) en Peter van der Reijden (founder We Are Robin) geven beiden in 15 min een theorielesje over een belangrijk element uit hun opleiding. 12:00-13:30 uur Lunch (aangeboden door Jaarbeurs) en rondgang over de Impact Trade Fair 13:30-14:30 uur Trends– overheid, markt (consumenten), business en economie (Een tour de horizon). Moderator: Paul van Ruiten Hans Stegeman (Hoofdeconoom Triodos Bank en auteur van oa. In 2030) schetst ontwikkelingen in de economie. Bart Bruggenwirth (founder B-Open): De laatste inzichten over het belang van duurzaamheid voor de consument. Klaasjan Doeswijk (Senior managing consultant Berenschot): Tends en ontwikkelingen in business (risk management, rapportage en strategische agenda van Nederlandse bedrijven 14:30-15:30 uur Best practices en leerervaringen in het vak van Sustainability Manager door bevlogen vooraanstaande sustainability managers Aansluitend verplaatsen de sustainability managers naar het hoofdpodium. Daniëlle de Jonge (Auteur Planeetaardige Zaken) interviewt sustainability managers over best practices en praktijkervaringen: 1.Tanja Roeleveld (Head of Sustainability & Public Affairs Lely, voorheen Landal) en Anniek Mauser (Head Sustainability VGZ voorheen Unilever Benelux) 2.Anna Krotova (Sustainability Lead Picnic en co-auteur boek ‘How to be a Chief Sustainability Officer’) en Janneke Leenaars (tot 1-4-2026 Sustainability Manager Northern Europe bij Interface en Director BiomimicryNL) 15:30 Vision on Future Proofing Europe (hoofdpodium) Jan Peter Balkenende, Tom Middendorp, Kika Buhrmann (Marie-Stella-Maris) en Lotte Prins (Jonge Klimaatbeweging) 16:15 Borrel bij de bar gesponsord door Dazzle

Heb je interesse en behoor je tot de doelgroep? Vul dan onderstaand formulier in en we sturen je na beoordeling de link toe om je ticket te kopen!

N.B. Sustainability Managers die op de groslijst staan voor de MVO Manager van het Jaar verkiezing hebben een directe uitnodiging met ticketlink ontvangen per e-mail!

Kosten: € 100 ex btw, inclusief lunch en toegang tot de Impact Trade Fair op donderdag 9 april