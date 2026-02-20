Start DGBC Future Leaders Program 2026

Het DGBC Future Leaders Program is een leiderschapsprogramma voor ambitieuze Young Professionals die hun persoonlijk leiderschap willen ontwikkelen zodat ze meer impact kunnen hebben op hun persoonlijke duurzaamheidsmissie. Het vijfdaagse programma inspireert, biedt reflectie op gedrag en competenties en verbindt CEO’s uit het DGBC-netwerk met de deelnemers. Al 10 jaar lang is FLP hét programma waarbij deelnemers worden gestimuleerd tot het initiëren en volbrengen van veranderingen in hun eigen werkomgeving.

Ambitieuze Young Professionals zullen op termijn de nieuwe (groene) leiders zijn. De transitie gaat niet snel genoeg en dat vraagt om meer lef en leiderschap, ook en juist bij de jonge generatie. Wij willen deze generatie stimuleren om die versnelling te veroorzaken. In dit leiderschapsprogramma ontvangen de deelnemers nieuwe kennis en inzichten, coaching op gedrag en competenties, verbinding met bestaande leiders en generatiegenoten en opdrachten om concreet aan de slag te gaan met de eigen ambities.

De Future Leaders worden geprikkeld en uitgedaagd: Waar sta ik zelf in mijn loopbaan, wat zijn eigenlijk mijn drijfveren en (groene) ambities, welke competenties horen daarbij? Je krijgt inzicht in de eigenschappen van effectief leiderschap (Covey), je leert reflecteren op je eigen situatie via de lijn van de logische niveaus (Bateson & Dilts). Ook leer je hoe je verschillende posities tijdens onderhandelingen kunt herkennen en toepassen (Mastenbroek). Er is ruimte om te oefenen met wat je krijgt aangereikt, zoals bijvoorbeeld het effectief overbrengen van je boodschap. Daarnaast is er volop de gelegenheid om te netwerken met andere Future Leaders, maar ook met huidige CEO’s en groene leiders uit het DGBC netwerk.

Voordelen

Inzicht in je leiderschapskwaliteiten

Toegang tot een exclusief programma

Tijdsinvestering is overzichtelijk

Kennis vergaren door hoogwaardige keynotes

Kennis vergaren en delen met Young Professionals

Netwerken met ambitieuze Young Professionals

Netwerken met huidige CEO’s & Green Leaders

Samenwerken met Young Professionals

Met medewerking van o.a.:

Brigit Gerritse – Algemeen directeur Dutch Green Building Council

– Algemeen directeur Dutch Green Building Council Nathalie ‘Pitch Queen’ Mangelaars – Founder Pitch Academy

– Founder Pitch Academy Josse Popma – Popma ter Steege Architecten

– Popma ter Steege Architecten Lidewey van der Sluis – Hoogleraar Strategisch Talentmanagement, Nyenrode Business Universiteit

– Hoogleraar Strategisch Talentmanagement, Nyenrode Business Universiteit Mare de Wit – Toekomst-Ambassadeur Water en Klimaatadaptatie

– Toekomst-Ambassadeur Water en Klimaatadaptatie Niek de Vries – Coach Future Leaders Program

Voor wie?

Het DGBC Future Leaders Program is een programma voor Young Professionals tot 35 jaar, die actief zijn met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ben jij een Young Professional met groene ambities die zich wil ontwikkelen als toekomstig leider? Meld je dan aan. Bij je aanmelding vragen we om een motivatie en akkoord van jouw directie.

Data

do 17 september 2026 13:00 – 21:00

vr 18 september 2026 09:00 – 17:00

do 29 oktober 2026 09:00 – 17:00

do 12 november 2026 09:00 – 17:00

do 10 december 2026 09:00 – 18:30

