Rondetafel Agri, Food & Retail: Scope 3 in de voedselketen

Voedselproductie is één van de meest emissie-intensieve sectoren, en tegelijk een van de meest ondoorzichtige. Scope 3.1 blijft voor veel organisaties in de keten een blinde vlek. Beschikbare emissiefactoren zijn generiek, leveranciers kunnen de benodigde emissiedata vaak niet aanleveren, en de uitsplitsing tussen FLAG en non-FLAG is complex.

Ondertussen verplicht de CSRD steeds meer organisaties tot transparantie over scope 3-emissies. Het gevolg: veel bedrijven rapporteren op basis van aannames in plaats van inzicht.

Intire brengt professionals uit de food supply chain samen aan tafel. Scope 3 vormt de rode draad, met als thema’s carbon footprint, CSRD-rapportage, de rol van data en samenwerking in de keten. Sprekers zijn Petra Hissink (Director Sustainability, Royal Cosun) en Harm-Jan Pietersen (Director ESG Reporting & Investor Relations, Ahold Delhaize).

Voor sustainability managers en ESG- rapportageverantwoordelijken in de agrifoodsector.

