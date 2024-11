NCP Themabijeenkomst ‘Aan de slag met ketentransparantie’

Het OESO Nationaal Contactpunt voor verantwoord ondernemen organiseert op donderdagmiddag 12 december 2024 een bijeenkomst met als thema “Aan de slag met ketentransparantie”. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u praktische handvatten voor het inzichtelijk maken van waardeketens, leert u meer over de rol die stakeholders kunnen spelen om ketentransparantie te vergroten en wordt u geïnformeerd over de kaders die de OESO-richtlijnen hiervoor bieden.

Er zullen sprekers aan bod komen vanuit o.a. de OESO, het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Door de variatie aan kennis en ervaring op het gebied van ketentransparantie belooft het een interessante middag te worden.

De nadruk van deze themabijeenkomst ligt op informeren, kennisdelen en inspireren. Aan het einde van de bijeenkomst hebben deelnemers een beter begrip van transparantie in de waardeketen, de communicatie hierover en de rol van stakeholders.

Over NCP Themabijeenkomsten

De NCP-themabijeenkomsten zijn bedoeld om bedrijven, NGO’s en andere organisaties met interesse in internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen, kennis te delen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk brengen van de OESO-richtlijnen.