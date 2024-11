Het Energieopslag Event 2024

HET ENERGIEOPSLAG EVENT! Dé ontmoetingsplaats voor alle stakeholders

Energieopslag krijgt een steeds belangrijkere rol in onze weg naar een duurzaam energiesysteem. De urgentie om ons energiesysteem flexibeler te maken is hoog, en energieopslag speelt daarbij een cruciale rol. Het is essentieel om te versnellen en de markt, overheden en kennisinstellingen moeten samenwerken om dit te realiseren.

Druk? Dit event gaat jou tijd besparen!

Wordt in 1 dag bijgepraat over de actuele thema’s, ontmoet de juiste mensen voor jouw vraagstukken en uitdagingen, en ontdek nieuwe samenwerkingspartners. Hoe gaan we gezamenlijk de uitdagingen aanpakken en bouwen we aan een stabiele en duurzame energievoorziening?

Op 12 december vindt de 2e editie van het Energieopslag Event plaats. De dag waarop alle stakeholders samen komen om kennis met elkaar te delen. Wij nodigen je van harte uit om hier dit jaar (weer) deel van uit te maken. Praat bij met bestaande, maar vooral ook nieuwe collega’s en ontmoet nieuwe samenwerkingspartners!

BELANGRIJKE THEMA’S:

Elektriciteitsopslag – Warmteopslag – Moleculenopslag

Ontwikkelingen op het gebied van energieopslag

Innovaties

Financiering

Businesscases

Wet- en regelgeving

Samenwerking

Zien wij jou ook tijdens deze 2e editie?

