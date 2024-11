Event Impact Positief Ondernemen

Op 12 december opent Flint de deuren voor het event van Stichting Positieve Impact met als thema ‘Impact Positief Ondernemen’.

Het belooft een dag te worden vol inspirerende verhalen van impactmakers, waarbij we jullie willen aansporen om in het komende jaar nóg meer impact te maken! Ben jij klaar om jouw bedrijf of organisatie naar een hoger niveau te tillen met duurzaam ondernemen? Zet 12 december in je agenda en zorg dat je erbij bent!

Wat kun je verwachten?

Michel Scholte, oprichter van True Price en het Impact Institute, neemt je mee in zijn visie op een impacteconomie. Zijn verhaal laat je zien hoe we samen kunnen bouwen aan een wereld waarin duurzaamheid de norm is en bedrijven een positieve kracht zijn voor verandering.

Maak de spannende finale mee van de 11e editie van de ‘MVO Manager van het Jaar 2024’ verkiezing ! Ontdek wie de titel dit jaar in de wacht sleept en leer van de duurzame leiders van nu.

Marlies van Wijhe, CEO van Koninklijke Van Wijhe Verf, deelt haar persoonlijke verhaal over hoe duurzaamheid een leertraject is en een bron van innovatie. Haar inzichten zullen je inspireren om duurzaamheid niet als obstakel te zien, maar als een kans voor groei en vernieuwing.

Comedian en improvisatiekunstenaar Andries Tunru zal zorgen voor een hilarische afsluiter.

Interactieve workshops & netwerkmogelijkheden

8 praktische workshops die jou helpen om duurzaamheid concreet te maken binnen je bedrijf. Workshops waar je uit kunt kiezen zijn bijvoorbeeld, sustainable storytelling, Alles over B-Corp certificering, Hoe motiveer je medewerkers duurzamere keuzes te maken? & Aan de slag met het meten van impact.

Netwerken met ruim 400 professionals die, net als jij, impact willen maken. Ontmoet, wissel ervaringen uit en gebruik de kans om nieuwe samenwerkingen aan te gaan!

Geen eindeloze PowerPoint-presentaties, maar volop nieuwe inzichten en een helder plan om meteen aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen en het creëren van positieve impact.

