Steeds meer organisaties voeren een ‘EV-only’- beleid: zij leasen uitsluitend nog elektrische auto’s. Daarmee versnellen werkgevers de uitstroom van brandstofauto’s en geven ze een extra impuls aan de overgang naar elektrisch rijden. De combinatie van dit beleid met de stijgende bijtelling op EV’s vanaf 1 januari 2026 zorgt deze weken voor een eindejaarsrun op elektrische auto’s, meldt leasemaatschappij Ayvens.

Per 1 januari 2026 stijgt de bijtelling voor elektrische auto’s van 17% naar 22%. Wie dit jaar nogeen elektrische auto op kenteken zet, profiteert de komende jaren van het lagere bijtellingstarief.

Werkgevers aan zet

Uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) blijkt dat het leasepark in Nederland al jaren elektrificeert. Zo is het aandeel zakelijke elektrische personenauto’s in de rijdende leasevloot de afgelopen jaren gegroeid van 25% (2022) naar 31% (2023) naar 36% (2024). In oktober 2025 is het aandeel EV in het totale aantal leaseauto’s dat op naam is gezet in Nederland, voor het eerst dit jaar opgelopen tot boven de 50% (51%), terwijl dat aandeel vorig jaar oktober nog op 44% lag.

Die eindejaarsrun heeft Ayvens eerder gezien, maar dit is het eerste jaar dat de leasemaatschappij een nieuwe impuls hierbij ziet, namelijk de impact van het beleid van werkgevers. “Steeds meer bedrijven willen hun wagenpark elektrificeren, bijvoorbeeld vanwege duurzaamheidsdoelstellingen of financiële voordelen”, aldus Robert Jan Eikelenboom, Commerce Director Direct bij Ayvens Nederland. “Daarom stimuleren veel werkgevers hun medewerkers om nu hun brandstofauto in te ruilen voor een elektrische variant, om vervolgens nog jaren te kunnen profiteren van de lagere bijtelling.”

Meer vraag naar levertijden

De vraag naar elektrische modellen is de laatste weken sterk opgelopen bij Ayvens. “Leaserijders weten dat ze nog maar enkele weken hebben om fiscaal voordelig elektrisch te rijden. Daarom krijgen we veel vragen over levertijden. De auto moet uiterlijk 31 december 2025 op kenteken staan om van het lagere bijtellingstarief te profiteren”, vertelt Robert Jan Eikelenboom.

Meer impulsen voor elektrisch rijden

Ayvens zag de eindejaarsrun ook in 2019 en 2020, toen de bijtelling van 4% naar 8% (2019) en van 8% naar 12% (2020) ging. “In deze jaren was de run vooral fiscaal gedreven. Nu komt de run ook door werkgeversbeleid en de ambitie om het wagenpark elektrisch te maken”, aldus Eikelenboom.