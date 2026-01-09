Hervorm de autobelastingen en kies voor een op lange termijn houdbaar systeem dat elektrisch rijden stimuleert. Dat is de oproep aan de formerende politieke partijen van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties bestaande uit de ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging, VNA, KNV, FEHAC, KNAC, VER, TLN en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De stimulering van elektrisch rijden is momenteel vrijwel verdwenen.

Elektrisch rijden is geen hype meer. Het is dé manier om autorijden schoner, betaalbaarder en energieonafhankelijker te maken. Ondanks dat remt Nederland de transitie naar elektrisch rijden af. Autobelastingen zijn daarin het pijnpunt. De coalitie roept op tot een toekomstbestendige manier van belasten van gebruik.

Autobelastingen zijn voor de overheid een belangrijke inkomstenbron. Maar ze zijn óók een stuurmiddel voor hoe we ons verplaatsen: met een elektrisch of fossiel aangedreven voertuig. Op dit moment wringt dat steeds meer omdat de overheidsinkomsten belangrijker gevonden worden dan het bijsturen. De stimulering van elektrische auto’s is vrijwel verdwenen en dat vertaalt zich in twijfel bij consumenten en bedrijven. Terwijl juist elektrisch rijden de meest toekomstbestendige manier is om autorijden schoon en betaalbaar te maken. Blijven we zo doorgaan, dan raken we het vertrouwen van automobilisten kwijt. En zonder vertrouwen geen transitie.

Voorspelbaar en consistent beleid



We roepen de formerende partijen op om werk te maken van een hervorming van de autobelastingen. Niet met ad-hoc maatregelen, maar met voorspelbaar, consistent en op de lange termijn gericht beleid.

Wat de ondertekenende organisaties betreft maakt het kabinet werk van een hervorming van de autobelastingen. Het autobelastingenstelsel moet op zo’n manier hervormd worden dat ook elektrische auto’s op een eerlijke manier gaan bijdragen, terwijl de keuze voor elektrische auto’s aantrekkelijk blijft. De totale belastingdruk stijgt daarbij wat de organisaties betreft niet. Een voorspelbaar fiscaal kader zou burgers en bedrijven kunnen ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Gericht beleid dat de overstap naar schone voertuigen vergemakkelijkt, zoals tijdelijke stimulering voor emissievrije alternatieven, helpt ons land onafhankelijker te maken en de klimaatopgave dichterbij te brengen. De vernieuwing van het wagenpark krijgt volgens de coalitie verdere impuls door betaalbaar elektrisch rijden. Een sterk en toekomstbestendig laadnetwerk is daarbij essentieel.

Wat de organisaties betreft wordt stap voor stap gewerkt aan een toekomstbestendige manier van belasten van gebruik, met waarborgen voor privacy, uitvoerbaarheid en brede betaalbaarheid. Zo wordt de weg ingezet naar een eerlijk en toekomstbestendig mobiliteitsstelsel dat klimaat, bereikbaarheid en maatschappelijke welvaart in samenhang versterkt.

Maatschappelijk draagvlak essentieel



De door de organisaties voorgestelde hervorming van autobelastingen is een kwestie van een lange adem en het balanceren van vele belangen. Maatschappelijk draagvlak is daarbij essentieel. De ondertekenende organisaties doen daarom de oproep om het beleid in een proces van co-creatie uit te werken.