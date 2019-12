Eurostar viert 25ste verjaardag met nieuwe duurzame initiatieven

Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het vasteland van Europa verbindt, benadrukt sinds zijn oprichting de milieuvoordelen van de hogesnelheidstrein en heeft de overstap naar duurzame manieren van transport altijd aangemoedigd. Met zijn milieuprogramma ‘Groene Reis’, dat al in 2007 werd opgezet, heeft Eurostar zijn koolstofvoetafdruk met meer dan 40%1 verminderd. Eurostar vierde onlangs zijn 25-jarig bestaan met ambitieuze nieuwe engagementen die zijn positie als de meest duurzame keuze voor korteafstandsreizen in Europa verder versterken.

In de afgelopen 25 jaar heeft Eurostar meer dan 200 miljoen passagiers vervoerd. Met elke Eurostar-reis die tot 90%2 minder broeikasgassen uitstoot dan een vergelijkbare vlucht, zijn de milieuvoordelen van de hogesnelheidstrein aanzienlijk.

Plasticvrije trein

Als teken van Eurostar’s engagement voor milieuvriendelijk reizen rijdt vandaag de allereerste plasticvrije Eurostar-trein tussen Londen en Parijs. Deze trein, waaruit alle single-use plastics zijn verwijderd, bevestigt de ambitie van Eurostar naar een milieuvriendelijke ervaring tijdens de reis.

De trein die om 10.24 u. vertrekt van Londen naar Parijs en om 16.13 u. van Parijs naar Londen, is voorzien van nieuw houten bestek, recyclebare blikjes water, glazen wijnflessen, koffiebekers op basis van papier en milieuvriendelijke verpakkingen voor al het voedsel dat aan klanten wordt geserveerd. In het barrijtuig biedt Benugo een nieuw assortiment aan, met onder meer salades, broodjes en snacks die voortaan beschikbaar zullen zijn in de Eurostar-treinen.

Derde ster van de Sustainable Restaurant Association

Als erkenning voor zijn engagement om duurzaam en verantwoord voedsel in de trein te serveren, heeft Eurostar nu de hoogste waardering van drie sterren gekregen van de Britse Sustainable Restaurant Association (SRA). Eurostar had sinds 2012 al een tweesterrenrating. De driesterren-accreditatie van de SRA vereist een zeer hoge standaard van duurzaamheid met ingrediënten die seizoensgebonden, fairtrade of biologisch zijn, niet vervoerd via de lucht en afkomstig van landbouwers met hoge milieu- en welzijnsnormen.

Een boom geplant voor elke trein

Om zijn engagement voor het milieu verder te versterken en consumenten aan te moedigen om voor de trein te kiezen boven het vliegtuig, heeft Eurostar zich ertoe verbonden om vanaf 1 januari 2020 een boom te planten voor elke Eurostar-trein die in de dienstregeling is opgenomen. In samenwerking met de Woodland Trust, ReforestAction en Trees for All worden er jaarlijks 20.000 nieuwe bomen geplant in bossen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland.

Vanaf begin volgend jaar kunnen passagiers die met Eurostar reizen, de herbebossing van bossen in Europa actief ondersteunen door te kiezen voor de hogesnelheidstrein.

Mike Cooper, CEO Eurostar, zegt hierover: “De afgelopen vijfentwintig jaar hebben we het voortouw genomen in reizen per hogesnelheidstrein over het Kanaal en hebben we een revolutie teweeggebracht in de verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa. We hebben altijd een sterk gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu gehad, maar nu de vraag naar duurzaam reizen steeds crucialer wordt, geloven we dat we de lat nog hoger kunnen leggen. Met onze milieuambities en ons boomplantprogramma bieden we een aantrekkelijk en milieuvriendelijk alternatief voor de luchtvaartmaatschappijen.”

Raymond Blanc, Culinair directeur Eurostar Business Premier, zegt: “Werken met Eurostar toont aan dat goed voedsel duurzaam geproduceerd kan worden, zelfs met de uitdagingen die het serveren van voedsel tijdens het reizen op hoge snelheid met zich meebrengt. De nieuwe driesterrenrating van de Sustainable Restaurant Association is een schitterende erkenning voor de inspanningen die Eurostar doet om ervoor te zorgen dat klanten kunnen genieten van heerlijk eten met respect voor het milieu.”

Stéphane Hallaire, CEO Reforest’Action: “Bossen zijn een plaats van welzijn, een reserve aan biodiversiteit en een formidabele koolstofput. De missie van Reforest’Action is het herstel van aangetaste bossen en het creëren van nieuwe en gediversifieerde bossen. We hebben ervoor gekozen dit te doen met bedrijven die deel uitmaken van een positieve benadering van het milieu en Eurostar is daar duidelijk één van. Daarom zijn wij bijzonder blij dat wij met hen kunnen samenwerken.”