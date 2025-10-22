Eurostar kondigt vandaag een grootschalige uitbreiding van zijn vloot aan. Het bedrijf investeert €2 miljard in 50 nieuwe treinen van de Alstom Group. Een bestelling voor 30 treinen is bevestigd en ondertekend, met een optie op nog eens 20 extra stuks. Dit is een belangrijke stap in de groeistrategie van Eurostar om jaarlijks 30 miljoen reizigers te bereiken.

De nieuwe vloot, genaamd ‘Eurostar Celestia’, wordt een ontwerp op maat gebaseerd op het Alstoms Avelia Horizon-model. De treinen van 200 meter lang zullen interoperabel zijn in de vijf landen die Eurostar vandaag bedient, plus nieuwe bestemmingen zoals Genève en Frankfurt.

“Eurostar Celestia”, de volgende generatie hogesnelheidstreinen

De nieuwe ‘Eurostar Celestia’ treinen krijgen een op maat gemaakt ontwerp dat de unieke, premium ervaring weerspiegelt die Eurostar-klanten verwachten. De naam van de vloot, die gekozen werd door leden van het Eurostar-team, is afgeleid van het Latijnse woord caelestis, wat ‘hemels’ betekent. De naam verwijst naar de sterren en de essentie van reizen – een perfecte weerspiegeling van de geest van een bedrijf dat een sterrenstelsel van steden in Europa met elkaar verbindt.



Eurostar zet in op groei

Het aantal zitplaatsen zal met 20% toenemen op elke nieuwe trein, afhankelijk van de definitieve ontwerpspecificaties. In een dubbele samenstelling van 400 meter zullen de treinen ongeveer 1.080 zitplaatsen per rit bieden.

De eerste treinen worden in januari 2031 aan de vloot toegevoegd, met commerciële ritten gepland vanaf mei 2031. Zes nieuwe treinen zullen dan operationeel zijn.Met de levering van de Celestia zal de vloot van Eurostar beschikken over 67 treinen, waaronder de huidige 17 hogesnelheidstreinen van het type e320 – een toename van 30% ten opzichte van vandaag.

“Het plaatsen van deze mijlpaalbestelling markeert de concrete realisatie van Eurostars ambitieuze groeistrategie: het bereiken van 30 miljoen passagiers door te investeren in een gloednieuwe vloot. We zijn er bijzonder trots op dat we voor het allereerst dubbeldekstreinen naar het VK brengen. Met Eurostar Celestia kunnen klanten een heel bijzondere nieuwe trein verwachten, die uitzonderlijk comfort biedt, een unieke Eurostar‑beleving en nieuwe verrassingen die nog onthuld zullen worden. Dit is een gouden tijd voor internationaal duurzaam reizen – en Eurostar loopt voorop in de race”, alsdus Gwendoline Cazenave, CEO van Eurostar.

Duurzaam en toegankelijk reizen voor iedereen

De nieuwe, volledig elektrische Eurostar Celestia-vloot is ontworpen met duurzaamheid en toegankelijkheid als uitgangspunt. Het ontwerp ondersteunt de langetermijndoelstellingen op milieugebied en verhoogt het comfort en de toegankelijkheid voor alle reizigers en personeel aan boord. Het ontwerpproces gebeurde met input van reizigers- en organisaties die zich inzetten voor inclusie en toegankelijkheid , evenals 100 Eurostar-teamleden.

“Door te kiezen voor Avelia Horizon om de vloot te vernieuwen, bevestigt Eurostar zijn ambitie om technologische prestaties, energie-efficiëntie en passagierscomfort te combineren. Deze nieuwe generatie treinen, ontworpen voor internationaal hogesnelheidsverkeer, belichaamt onze visie op duurzame en competitieve mobiliteit in Europa”, vertelt Henri Poupart-Lafarge, CEO van Alstom.

Over de nieuwe Celestia-trein