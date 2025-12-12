De Europese markt voor zonnestroomsystemen laat in 2025 voor het eerst in tien jaar een lichte daling zien. Volgens het nieuwe rapport EU Solar Market Outlook 2025–2030 van SolarPower Europe daalde de groei met 0,7 procent tot 65,1 gigawatt aan nieuw zonnestroomvermogen. Nederland blijft een van de meest zonnestroomintensieve landen van Europa, maar de jaarlijkse groei neemt af. Holland Solar pleit voor een flexbonus om het energiesysteem toekomstbestendig te maken en verder door te kunnen groeien.

De totale zonnestroomcapaciteit in de Europese Unie groeit in 2025 naar 406 gigawatt, maar het groeitempo vlakt af. Duitsland, Spanje en Frankrijk nemen samen het grootste deel van de Europese groei voor hun rekening. Nederland realiseert in 2025 circa 2,1 gigawatt aan nieuw vermogen, waarmee het in de Europese rangorde momenteel rond plek acht staat. De toename is lager dan in de voorafgaande jaren, waarin Nederland tot de snelst groeiende landen behoorde.

Nederland koploper per inwoner

Met circa 1,5 kilowatt zonnevermogen per inwoner blijft Nederland de Europese koploper, ver boven het EU-gemiddelde van 0,9 kilowatt. Zonnestroom levert inmiddels meer dan 20 procent van alle elektriciteit in Nederland – een aandeel dat alleen in Spanje en Griekenland vergelijkbaar hoog ligt. “De Nederlandse zonne-energiemarkt is volwassen geworden,” zegt Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar. “We zien een stabiele markt die de afgelopen jaren vooral in de breedte is gegroeid. Zonnestroomsystemen worden op grote schaal uitgebreid met batterijen en energiemanagementsystemen, zodat de zonnestroom ook zo veel mogelijk gebruikt kan worden.”

Flexbonus om volgende stap te maken

Het rapport laat zien dat Duitsland met 17,6 gigawatt nieuwe capaciteit in 2025 opnieuw de grootste Europese markt is, gevolgd door Spanje (9,2 gigawatt) en Frankrijk (6,7 gigawatt). Italië groeit met 5,2 gigawatt en behoort tot de snelste stijgers. In Nederland daarentegen remmen netcongestie, de aangekondigde beëindiging van de salderingsregeling per 1 januari 2027 en het ontbreken van een beloning voor flexibiliteit de groei. Volgens Holland Solar is de huidige stabilisatie geen teken van zwakte, maar een logisch moment voor herijking. “De groei van de afgelopen jaren was uitzonderlijk. Nu is het moment om het systeem op de nieuwe werkelijkheid aan te passen,” zegt Van Hooff. “Een flexbonus – een stimulans voor consumenten en bedrijven die hun zelf opgewekte zonnestroom ook zo veel mogelijk zelf gebruiken – is essentieel om het energiesysteem aan te passen en gebruikers te faciliteren in hun vraag naar energie.”

Geleidelijke groei

Volgens SolarPower Europe zal de Europese zonne-energiesector na 2026 weer geleidelijk groeien, tot circa 67 gigawatt per jaar in 2030. In het basisscenario haalt de EU tegen die tijd 718 gigawatt totaal vermogen – net onder het doel van 750 gigawatt dat in het Europese klimaatplan is vastgelegd. Nederland zal volgens de prognoses uitkomen op circa 35 gigawatt in 2030, waarmee het marktaandeel licht daalt maar de positie als voorloper behouden blijft.

