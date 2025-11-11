Europese werknemers vinden duurzaamheid bij werkkleding steeds belangrijker, maar zien dat werkgevers daar nog onvoldoende op inspelen. Dat blijkt uit een onderzoek van textieldienstverlener Lindström Group, uitgevoerd door onderzoeksbureau Norstat in oktober 2025 onder ruim 2.200 werknemers in elf Europese landen.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de werknemers duurzaamheid een belangrijk criterium vindt bij de keuze voor werkkleding. Toch geeft minder dan de helft van de bedrijven aan beleid te hebben voor het recyclen of hergebruiken van gebruikte kledingstukken. Veel werkkleding wordt na gebruik nog altijd weggegooid, terwijl een groot deel geschikt is voor reparatie of verwerking tot nieuwe stoffen.

Werkkleding speelt al jaren een centrale rol in de veiligheid op de werkvloer. In sectoren als bouw, logistiek en industrie zijn duidelijke voorschriften vastgelegd waaraan kleding en schoenen moeten voldoen. Zo zijn werkschoenen van Safety Jogger of vergelijkbare veiligheidsmerken ontworpen om bescherming te bieden tegen vallen, stoten en gladde ondergronden. Naast veiligheid komt daar nu een nieuw aandachtspunt bij: duurzaamheid.

Volgens de onderzoekers groeit het besef dat werkkleding niet alleen functioneel moet zijn, maar ook een rol speelt in het verminderen van afvalstromen en CO₂-uitstoot. Bedrijven die duurzame alternatieven aanbieden, bijvoorbeeld door kleding te verhuren, repareren of recyclen, dragen bij aan een circulaire economie. Vooral jongere werknemers zeggen waarde te hechten aan merken die verantwoord omgaan met materialen en productie.

In Nederland wordt eveneens gewerkt aan meer duurzame alternatieven. Steeds meer bedrijven bekijken hun beleid rondom de inkoop van werkkleding kritisch, met aandacht voor circulaire productie en hergebruik. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van stoffen, het energieverbruik bij productie en de mogelijkheid om kleding aan het einde van de levenscyclus te recyclen.

De onderzoekers van Lindström concluderen dat er “ruimte is voor verbetering” bij werkgevers. Hoewel de meeste bedrijven erkennen dat duurzaam beleid belangrijk is, vertaalt dat zich nog niet altijd naar concrete actie. Volgens hen is samenwerking tussen producenten, leveranciers en bedrijven noodzakelijk om de levenscyclus van werkkleding te verlengen.

Duurzame werkkleding wordt daarmee niet alleen een modewoord, maar een belangrijk onderdeel van verantwoord ondernemerschap, waarin veiligheid, comfort en milieubewustzijn steeds vaker hand in hand gaan.