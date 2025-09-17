De energietransitie is voor veel bedrijven een actuele uitdaging. Fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame alternatieven, en dat vraagt niet alleen om een plan, maar ook om concrete actie. Sinds 2023 ondersteunt het Europese Just Transition Fund (JTF) regio’s die sterk afhankelijk zijn van fossiele energie bij hun overstap naar een klimaatneutrale economie.

Circulaire batterijen in West-Noord-Brabant

Zo helpt het JTF in de regio West-Noord-Brabant een innovatief bedrijf dat versleten fietsbatterijen hergebruikt. Het batterijgebruik zal naar verwachting honderdvoudig toenemen, en zij anticiperen hierop. Waar deze fietsbatterijen eerst zouden worden vernietigd en verbrand, worden ze nu hergebruikt in een circulaire hub voor een Europees ecosysteem voor batterijen. Dit draagt niet alleen bij aan het klimaat, maar zorgt ook voor Europese onafhankelijkheid van grondstoffen die normaal uit Afrika, Latijns-Amerika of China worden gehaald.

Nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt in Groningen-Emmen

In de regio Groningen-Emmen ondersteunt het fonds de arbeidsmarkt van morgen. Daar worden jongeren toekomstbestendig opgeleid. Medewerkers uit de Groningse gassector worden omgeschoold om hun loopbaan voort te zetten in emissievrije sectoren.

Samenwerking en innovatie in de IJmond

En ook in de regio IJmond is verduurzamen een grote opgave. Daar ondersteunt het JTF een broedplaats van mkb-ondernemers om groene innovatie op te schalen en naar de markt te brengen. Zo worden concurrenten elkaars partners in verduurzaming en wordt de energietransitie versoepeld en versneld in de regio.

Europese en nationale samenwerking

De impact van het JTF is mogelijk dankzij steun van de Europese Commissie. In Nederland wordt het programma uitgevoerd door de drie intermediaire instanties: Kansen voor West (West-Nederland), SNN (Noord-Nederland) en Stimulus Programmamanagement (Zuid-Nederland). Onder coördinatie van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en in nauwe samenwerking met provincies en gemeenten in de deelnemende regio’s.

Bedrijven en initiatieven die actief zijn in de transitieregio’s kunnen gedurende de programmaperiode tot 2027 subsidie aanvragen bij een van de intermediaire instanties.