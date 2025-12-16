De Europese Commissie heeft vandaag het automobielpakket gepresenteerd om de inspanningen van de sector bij de transitie naar schone mobiliteit te ondersteunen. Het stelt een ambitieus maar pragmatisch beleidskader vast om tegen 2050 klimaatneutraliteit en strategische onafhankelijkheid te waarborgen en tegelijkertijd fabrikanten meer flexibiliteit te bieden. Het komt ook tegemoet aan oproepen van de EU-industrie om de regels te vereenvoudigen.

De automobielsector is al decennialang van cruciaal belang voor de industriële kracht van Europa, het behoud van miljoenen banen en het stimuleren van technologische innovatie. Terwijl de wereld verandert, verandert de auto-industrie door nieuwe technologieën en actoren.

Het pakket van vandaag handhaaft een sterk marktsignaal voor emissievrije voertuigen (ZEV) en biedt de industrie meer flexibiliteit om de CO2-doelstellingen te halen, en ondersteunt voertuigen en batterijen die in de Europese Unie worden gemaakt. Het initiatief voor bedrijfswagens zal de invoering van emissievrije en emissiearme voertuigen ondersteunen. De omnibus voor de automobielsector verbetert het concurrentievermogen door kosten te besparen, die naar verwachting ongeveer 706 miljoen EUR per jaar zullenbedragen, en de administratieve rompslomp te verminderen, en tegelijkertijd meer investeringszekerheid te bieden.

Commissievoorzitter Von der Leyen verklaarde: “Innovatie. Schone mobiliteit. Concurrentievermogen. Dit jaar waren dit topprioriteiten in onze intensieve dialogen met de automobielsector, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. En vandaag spreken we ze allemaal samen aan. Aangezien technologie de mobiliteit snel transformeert en geopolitiek de mondiale concurrentie verandert, blijft Europa een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde schone transitie.”

Op weg naar schone mobiliteit met pragmatisme

De Commissie presenteert een pakket dat zowel de vraag als het aanbod van de transitie van de automobielsector aanpakt: aan de aanbodzijde een herziening van de bestaande CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens en een gerichte wijziging van die voor zware bedrijfsvoertuigen. Aan de vraagzijde wordt een initiatief voorgesteld om bedrijfsvoertuigen koolstofvrij te maken met bindende nationale streefcijfers voor emissievrije en emissiearme voertuigen.

De CO2-normen bieden nu verdere flexibiliteit om de industrie te ondersteunen en de technologische neutraliteit te vergroten, terwijl voorspelbaarheid wordt geboden aan fabrikanten en een duidelijk marktsignaal naar elektrificatie wordt gehandhaafd.

Vanaf 2035 moeten autofabrikanten voldoen aan een emissiereductiedoelstelling van 90 % uitlaatemissies, terwijl de resterende 10 % emissies moeten worden gecompenseerd door het gebruik van koolstofarm staal dat in de Unie wordt vervaardigd, of van e-brandstoffen en biobrandstoffen.

Hierdoor kunnen plug-in hybrides (PHEV), range extenders, mild hybrids en voertuigen met een verbrandingsmotor na 2035 nog steeds een rol spelen, naast volledig elektrische (EV’s) en waterstofvoertuigen.

Vóór 2035 zullen autofabrikanten kunnen profiteren van “superkredieten” voor kleine betaalbare elektrische auto’s die in de Europese Unie worden gemaakt. Dit zal de uitrol van meer kleine EV-modellen op de markt stimuleren. Voor de doelstelling voor 2030 voor auto’s en bestelwagens wordt extra flexibiliteit ingevoerd door “banking & borrowing” voor 2030-2032 toe te staan. Er wordt extra flexibiliteit verleend voor het segment bestelwagens, waar het gebruik van elektrische voertuigen structureel moeilijker is geweest, met een vermindering van de CO2-doelstelling voor bestelwagens voor 2030 van 50 % tot 40 %.

De Commissie stelt ook een gerichte wijziging van de CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen voor met een flexibiliteit die de naleving van de streefcijfers voor 2030 vereenvoudigt.

Wat bedrijfsvoertuigen betreft, zijn op het niveau van de lidstaten bindende streefcijfers vastgesteld om het gebruik van emissievrije en emissiearme voertuigen door grote ondernemingen te ondersteunen. Alle klanten zullen profiteren van meer emissievrije en emissiearme voertuigen op de markt, zowel op de eerste als de tweede markt. Aangezien de auto’s van bedrijven hogere jaarlijkse kilometers afleggen, betekent dit ook meer emissiereducties. Het zal ook van emissievrije of emissiearme voertuigen en “Made in the EU” een voorwaarde maken voor voertuigen die financiële steun van de overheid ontvangen.

Versterking van de eigen batterij-industrie in Europa

Met 1,8 miljard EUR zal de Battery Booster de ontwikkeling van een volledig in de EU vervaardigde waardeketen voor batterijen versnellen. Als onderdeel van de Battery Booster zal 1,5 miljard EUR de Europese producenten van batterijcellen ondersteunen door middel van renteloze leningen. Aanvullende gerichte beleidsmaatregelen zullen investeringen ondersteunen, een Europese waardeketen voor batterijen tot stand brengen en innovatie en coördinatie tussen de lidstaten bevorderen. Deze maatregelen zullen het kostenconcurrentievermogen van de sector vergroten, stroomopwaartse toeleveringsketens veiligstellen en duurzame en veerkrachtige productie in de EU ondersteunen, waardoor de risico’s voor dominante mondiale marktspelers worden verminderd.

Minder administratieve rompslomp en betere randvoorwaarden voor de transitie

De omnibus voor de automobielsector zal de administratieve lasten verlichten en de kosten voor Europese fabrikanten verlagen, hun mondiale concurrentievermogen vergroten en middelen vrijmaken voor het koolstofvrij maken van de economie. Bedrijven zullen naar verwachting ongeveer 706 miljoen euro per jaar besparen, wat de administratieve besparingen dankzij alle omnibussen en vereenvoudigingsinitiatieven die de Commissie tot nu toe heeft gepresenteerd, op ongeveer 14,3 miljard euro per jaar brengt. Zij stelt onder meer voor het aantal secundaire wetgeving dat de komende jaren zal worden aangenomen, te verminderen en de tests voor nieuwe personenauto’s en vrachtwagens te stroomlijnen. Dit zal de kosten verlagen met behoud van de hoogste milieu- en veiligheidsnormen. De uitrol van elektrische bestelwagens in het binnenlands vervoer wordt ondersteund door maatregelen die deze op gelijke voet stellen met bestelwagens met verbrandingsmotor wat betreft rusttijden en regels voor bestuurders.

De Omnibus introduceert ook een nieuwe voertuigcategorie in het kader van het initiatief voor kleine betaalbare auto’s, die elektrische voertuigen tot 4,2 meter lang omvat. Dit zal de lidstaten en lokale overheden in staat stellen gerichte stimulansen te ontwikkelen om de vraag naar kleine elektrische voertuigen in de EU te stimuleren.

De Commissie werkt ook aan de actualisering en harmonisatie van de regels voor de etikettering van auto’s, zodat klanten bij hun aankopen over volledige informatie over de emissies van auto’s kunnen beschikken.

Achtergrond

De voorstellen van vandaag bouwen voort op het actieplan voor de automobielsector en de input van de industrie en de belangrijkste belanghebbenden is sinds januari 2025 verzameld tijdens de strategische dialoog onder leiding van voorzitter Von der Leyen.

In januari 2025 startte voorzitter Von der Leyen een strategische dialoog over de toekomst van de automobielindustrie, waarin vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de sociale partners, de lidstaten, de regio’s en het maatschappelijk middenveld bijeenkwamen. Tot nu toe hebben er drie dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden, die een platform bieden om de uitdagingen en kansen voor de sector te bespreken.