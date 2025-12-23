De Europese Commissie heeft vandaag een pakket aan maatregelen gepubliceerd om de Europese plasticrecyclingindustrie te ondersteunen. Het pakket is in lijn met een oproep van Nederland met steun van België, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Oostenrijk aan de Commissie om met een steunpakket te komen voor Europese plasticrecyclers.

Staatssecretaris Thierry Aartsen (OV en Mileu) is initiatiefnemer van het pleidooi richting Europa voor een steunpakket voor de plasticrecyclers.

Hij reageert: “Ik ben blij met dit antwoord van Eurocommissaris Roswall op het pleidooi van Nederland en collega-lidstaten. Dit is een belangrijke eerste en broodnodige stap waarmee we samen de slechte economische omstandigheden in de Europese recyclingsector gaan aanpakken. En dat is nodig. Als er nu geen actie komt, zullen er nog meer bedrijven gaan omvallen. Ik zie dan ook uit naar het vervolgtraject. We moeten onze eigen ondernemers en industrie beschermen. Dit gaat over onze strategische autonomie: liever nieuw plastic maken van gerecycled plastic hier, dan afhankelijk zijn van aardolie of dubieus plastic uit andere landen. Want de toekomst van Nederland is een schone én sterke economie, gebouwd op onze eigen innovatieve industrie.”

Plasticrecyclers onder druk

De Europese plasticrecyclingindustrie staat onder druk door o.a. hoge energiekosten, lage en onvoorspelbare prijzen voor nieuw (virgin) plastic en concurrentie door import van goedkope plastics – geregeld gaat het ook nog eens om nieuwe plastics die als gerecycled worden aangeboden. Gevolg: economische verliezen en faillissementen. Dat is slecht voor het concurrentievermogen van de sector, de werkgelegenheid, onze strategische onafhankelijkheid en het milieu. Want nieuw plastic gemaakt van plastic afval is veel beter dan nieuw plastic gemaakt van fossiele grondstoffen.

Eurocommissaris Jessica Roswall komt in het vandaag gepresenteerde pakket met een voorstel voor rekenregels voor chemische recycling. Daarmee wordt bepaald hoe plastic afval dat chemisch gerecycled wordt, mag meetellen als gerecycled plastic in een nieuwe producten. Ook presenteert de Commissie een voorstel met duidelijke regels over wanneer plastic afval geen afval meer is, maar een nieuwe grondstof.

Dumping voorkomen

Verder gaat de Europese Commissie ook kijken naar wat nodig is om een beter gelijk speelveld te creëren, zodat iedereen die plastic naar Europa wil brengen moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als Europese bedrijven. Dit om onder andere dumping van goedkoop nieuw plastic op de Europese markt te voorkomen.

Vervolgens wordt ook de Circular Plastic Alliance nieuw leven ingeblazen. Dit is een publiek-private werkgroep met daarin vertegenwoordiging uit de Europese Commissie, de industrie en lidstaten. De werkgroep gaat onder leiding van de Commissie oplossingen zoeken voor de problemen die er in de sector spelen. In het bijzonder zal deze werkgroep zich buigen over het versterken van een gelijk speelveld, door o.a. te kijken naar versterken van markttoezicht en douane codes.

Meer maatregelen in Circular Economy Act

Tot slot wijst de Commissie op het een groter pakket aan maatregelen voor de circulaire economie, de zogeheten Circular Economy Act, die wordt verwacht in de tweede helft van 2026. In dit pakket zal ook gekeken worden naar maatregelen om de vraag naar gerecycled materiaal te versterken.

