EIT Food en de PepsiCo Foundation kondigen vandaag de lancering aan van Future Harvest: een nieuw Europees programma dat jonge boeren ondersteunt bij het uitbouwen van rendabele en veerkrachtige landbouwbedrijven, klaar voor de uitdagingen van morgen. EIT Food wordt ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een initiatief van de Europese Unie.

In heel Europa vergrijst de agrarische bevolking in hoog tempo. Volgens data van de European Commission en Eurostat is slechts 11% van de landbouwondernemers jonger dan 40 jaar. Tegelijkertijd krijgen boeren te maken met toenemende druk door de klimaatverandering, stijgende productiekosten en onzekerheid op de markt. Vooral kleine en middelgrote landbouwbedrijven worden hierdoor hard getroffen, waardoor zowel de leefbaarheid van plattelandsgebieden als voedselzekerheid op lange termijn in het gedrang komen.

Met Future Harvest investeren EIT Food en PepsiCo Foundation in de volgende generatie boeren om deze uitdaging aan te pakken. Het programma, gefinancierd door PepsiCo en uitgevoerd door EIT Food in samenwerking met lokale partners, wordt uitgerold in Nederland, Frankrijk, Spanje, Polen en Turkije en zal naar verwachting 900 jonge boeren en bedrijfsopvolgers bereiken in 2026. Via Future Harvest krijgen jonge boeren de kennis, tools en netwerken om zich aan te passen aan een snel veranderend voedselsysteem.

Zonder gerichte ondersteuning dreigt het tekort aan jonge boeren de toekomst van het Europese voedselsysteem verder onder druk te zetten. Future Harvest wil boeren daarom helpen om hun bedrijf duurzaam én economisch gezond verder uit te bouwen.

Het programma combineert duurzame landbouwmethoden met digitale innovatie en ondernemerschap, zodat boeren deze nieuwe kennis meteen kunnen toepassen op hun eigen bedrijf.

Deelnemers volgen een op maat gemaakt traject over innovatieve landbouwmethoden, bedrijfsmanagement, ondernemerschap en leiderschap. Via Future Harvest FarmHub nemen ze ook deel aan boerderijclinics, bedrijfsbezoeken en mentorprogramma’s. Daarnaast krijgen ze toegang tot een netwerk van boeren, experts en partners uit de voedsel- en landbouwsector.

Door jonge boeren de ruimte te geven om nieuwe ideeën, technieken en innovaties in de praktijk te testen, wil Future Harvest bijdragen aan een duurzamer, weerbaarder en economisch sterker voedselsysteem. Het programma bouwt voort op de jarenlange ervaring van EIT Food in het samenbrengen van boeren, start-ups en andere innovators uit heel Europa en sluit aan bij de ambitie van de PepsiCo Foundation om duurzame voedselsystemen te versterken en economische kansen te creëren voor mensen wereldwijd.

“Voor PepsiCo is de band met de landbouwsector fundamenteel,” zegt Monica Bauer, Senior Vice President, Global Social Impact bij PepsiCo en President van de PepsiCo Foundation. “Onze producten beginnen bij boeren en hun families, die dagelijks te maken krijgen met uitdagingen zoals de klimaatverandering en stijgende kosten. Via de PepsiCo Foundation ondersteunen we initiatieven zoals Future Harvest, die samen met lokale partners worden ontwikkeld om landbouwgemeenschappen op lange termijn sterker en weerbaarder te maken.”

Hoewel Future Harvest vertrekt vanuit een gezamenlijke Europese aanpak, wordt het programma in elk deelnemend land aangepast aan de lokale landbouwpraktijk en uitdagingen.

Richard Zaltman, CEO van EIT Food, zegt: “De toekomst van de Europese landbouw staat of valt met de vraag of jonge mensen landbouw zien als een sector waarin ze kunnen ondernemen, innoveren en groeien. Samen met de PepsiCo Foundation willen we jonge boeren de kennis, het vertrouwen en het netwerk geven om hun bedrijf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan een sterker en duurzamer voedselsysteem. Future Harvest maakt deel uit van de bredere ambitie van EIT Food om de landbouwsector in heel Europa weerbaarder te maken.”

Future Harvest loopt van juni tot december 2026. Vanaf 2026 kunnen jonge boeren en bedrijfsopvolgers uit de deelnemende landen zich aanmelden. In Nederland kan dat via deze website: Future Harvest.