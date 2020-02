Europa’s nieuwe duurzame groeistrategie verankert de SDG’s

BLIKSEMSTAGE • wat doen wij dit graag, gastheer zijn voor een bliksemstage van JINC. Een groep jongeren kwam de sfeer proeven van werken in een hotel. Samen met Esther gingen ze de keuken in voor het bakken van hamburgers en Victor nam ze mee achter de (alcoholvrije) bar #mvo pic.twitter.com/8wYQUmMJBH

@FritomGroup ^Carlos: Zonder de 345.000 donoren in Nederland zou #Sanquin haar #levensreddende werk niet kunnen doen (gegevens van Sanquin). Wat fantastisch dat jullie zo maatschappelijk verantwoord ondernemen en zelfs medewerkers hiervoor een dag vrijaf geven. TOP! #MVO

@MoneyMikeAshley Best owner every year. Most valuable owner #MVO #neversell

⚙ THEMABIJEENKOMST MARINUS DIJKHUIZEN ⚙ 🏟 Gisteren gaf @excelsiorrdam hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen een themabijeenkomst aan de amateurpartners en maatschappelijk trainers! 📈 Een leerzame middag! 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a #amateurpartners pic.twitter.com/0V8MgrGkgj

De website is weer gereed gemaakt voor de volgende (8ste) editie! Wie wordt de #MVO Manager van het Jaar 2020? 17 november weten we dat! Zie mvomanagervanhetjaar.nl pic.twitter.com/unsoL0egCz

Nu te boeken. Kijk eens naar onze zintuigenlabyrinth. Een nieuw pop-up mini-kunst-museum met aanraakbare kunst dat rond reist door Nederland. #gemeente #festival #congres #mvo #duurzaam #zintuigen #senses #bewustwording #sdg labyrinthofthesenses.wordpres…

Productielocaties kleding, schoenen en huistextiel #ALDI openbaar gepubliceerd! De publicatie past binnen het #MVO beleid van ALDI om transparant en verantwoord te ondernemen duurzaam-ondernemen.nl/produc… #duurzaam pic.twitter.com/id5TnlCEv7

Welkom @ApicsFlexjobs! Sinds kort zijn zij partner van ANDERS Rotterdam. Met hun kennis rondom cv's en sollicitaties zijn zij benaderbaar voor hulpvragen. Welkom! #mvo #Rotterdam #gevenmaaktrijk #nieuwepartner #verbindingen #sollicitatie pic.twitter.com/yLqut1dsmV

Slachting van miljoenen kuikens kan stoppen. Nieuwe technologie ontdekt vroegtijdig geslacht in 'hanenei'. Ethische leerstof in nieuw MBA Nyenrode 'Business & Sustainable Transitions' #MVO #Duurzaam pic.twitter.com/IeaZTHn27j

SUEZ en Renewi willen 61.000 kilo CO2 per jaar uitsparen door pmd-inzameling in Oost-Vlaanderen te bundelen. ow.ly/TXcl50yxpXH 🚛 #duurzamelogistiek #MVO pic.twitter.com/8TLjp7Ehhx

6 op 10 Vlamingen vinden dat individuele inspanningen om #duurzaam te leven geen zin hebben als bedrijven geen maatregelen treffen. Mee eens? 🤔 Download onze Werkbarometer, een trendstudie naar percepties van werkgevers en -nemers ➡️ trendhuis.be/nl/werkbaromet… #trends #mvo #csr pic.twitter.com/AaaIJyu7Mx

Enorme papierverspilling bij @Interpolis. Elke maand krijg ik een envelop met 5 A4's om te vertellen dat er niks is gebeurd/veranderd t.a.v. mijn (verzuim)verzekering. Kan dat niet anders? #digitalisering #mvo #mileu pic.twitter.com/923CqoOTcJ

GEVRAAGD: DJ SET! MCF 't Wijkhuis Nieuw Den Helder is op zoek naar een DJ set voor de kinderdisco en de muziekavonden op vrijdag- en zaterdagavond. Bekijk hun aanvraag helderseuitdaging.nl/vraag-en… #vraag #djset #helderseuitdaging #mvo #dichtbij #daadkrachtig #ondernemend #wieowie pic.twitter.com/XGWcsg5JUl

News from the Booth: The daffs outside the studio did not appreciate their dusting of snow this morning! Toasty warm inside where it's a day of translation dubbing and Health & Safety e-learning. Email: voiceover@markryes.com for more details. #voiceovers #mvo #elearning pic.twitter.com/xAPBb8fxiK

News from the Booth: The daffs outside the studio did not appreciate their dusting of snow this morning! Toasty warm inside where it's a day of translation dubbing and Health & Safety e-learning. Email: voiceover@markryes.com for more details. #voiceovers #mvo #elearning pic.twitter.com/2Q9bfAPFVi

De @Verspilfabriek is het 4e bedrijf dat een plek verdient in de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register. De Verspillingsfabriek redt afgekeurde groenten en bereidt er diverse gerechten van, dit gebeurt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. #mvo #oorkonde pic.twitter.com/JqCrfwqh8Z