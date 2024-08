Euromaster, specialist in banden en services en 100% dochter van Michelin, zet grote stappen in het verduurzamen van haar energiestromen. Sinds 1 januari 2023 zijn negen van de grootste aansluitingen van Euromaster aangesloten op de Groendus Energiemarktplaats. Direct in het eerste jaar leverde dit een indrukwekkende ‘gelijktijdigheidsscore’ op; maar liefst 65% van de productie vond plaats op het moment dat er daadwerkelijk zonne-energie werd opgewekt bij de gecontracteerde duurzame stroomproducenten. Vanwege dit succes zijn vanaf 1 januari 2024 alle 84 aansluitingen van Euromaster aangesloten op de Energiemarktplaats. Dit vereiste meer samenwerkingen met duurzame energieproducenten, wat resulteerde in verschillende rechtstreekse korte- en langetermijncontracten. Bijzonder is met name het lange termijn commitment tussen Euromaster en Groendus Exploitatie voor de levering van zonne-energie.

Groen en voordelig

De Energiemarktplaats is een groen alternatief op de gebruikelijke elektriciteitsmarkten maar biedt ook de uitgelezen mogelijkheid om in te kopen tegen scherpe tarieven. Want doordat er geen tussenkomst is van een traditionele energieleverancier, staat de inkoopprijs gelijk aan de verkoopprijs van de producent.

Duurzaamheid als prioriteit

“Met de Euromaster Groep maar ook zeker binnen Euromaster Nederland hebben we ambitieuze doelstellingen voor het vergroenen van onze organisatie en het verkleinen van onze CO2-footprint”, zegt René van Maasakkers, Commercieel Directeur B2B bij Euromaster. “Niet alleen omdat de markt dit van ons verwacht, maar ook omdat wij onze verantwoordelijkheid willen nemen in het toewerken naar een duurzame toekomst.”

“Groendus biedt niet alleen de benodigde analyse tools, maar ook de ondersteuning om eventuele veranderingen effectief op te vangen”, voegt Gert Kiks, Regional Procurement & Supply Chain Manager bij Euromaster toe. “Het inkopen van groene stroom is een cruciale stap in onze duurzaamheidsinspanningen. Dankzij de samenwerking met Groendus kunnen we direct overeenkomsten sluiten met zonne- en windparken, waardoor we onze groene energieproductie maximaal kunnen benutten.”

Toekomstplannen

Robert van der Hoeven CEO van Groendus: “De deelname van Euromaster aan onze Energiemarktplaats levert prachtige resultaten op en maken we graag onderdeel van een integrale energieoplossing. Zo onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor eigen zonnepanelen, laadpalen, energiesturing en energieopslag.”