Hoewel Eumedion een vereenvoudiging van de duurzaamheidsrapportage ondersteunt, waarschuwt zij dat de voorgestelde hogere toepassingsdrempels voor zowel de richtlijn duurzaamheidsrapportering (CSRD) als voor de richtlijn ‘duurzaamheids-due diligence’ (CSDDD) de beschikbaarheid van essentiële duurzaamheidsinformatie voor institutionele beleggers sterk verminderen. Hierdoor missen zij mogelijk essentiële informatie om beleggings- en stembeslissingen op te baseren. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag uitgebrachte statement over de posities van de Europese Raad van ministers en het Europees Parlement (EP) over het zogenoemde omnibus-richtlijnvoorstel om tot vereenvoudigde duurzaamheidsregels te komen.

De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Raad en het EP over de definitieve richtlijntekst bevinden zich in de eindfase. Eumedion roept de onderhandelaars op om de duurzaamheidsregels niet nog verder te verwateren en voor steeds minder ondernemingen van toepassing te laten zijn. Voorts is zij de mening toegedaan dat van grote ondernemingen wel degelijk een bijdrage mag worden verwacht om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en om hiervoor een klimaatactieplan met concrete CO2-reductiedoelen te formuleren. Verder pleit Eumedion voor optimale samenhang binnen de Europese duurzaamheidsregelgeving, omdat afwijkende drempels voor CSRD en CSDDD onduidelijkheid creëren. Voor de CSRD ondersteunt Eumedion meer flexibiliteit om informatie bij ketenpartners op te vragen, internationale afstemming van sectorspecifieke standaarden en een hoge mate van interoperabiliteit met ISSB-standaarden en de SFDR. Voor de CSDDD benadrukt Eumedion het belang van volledige aansluiting bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en de VN-richtlijnen voor mensenrechten en bedrijfsleven.