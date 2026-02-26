Kroll SR Reporting & Advisory B.V. lanceert vandaag ESG Passport, een online platform dat de ESG-volwassenheid van organisaties en hun ketens objectief in kaart brengt. Het model scoort 16 ESG-onderwerpen op 7 activiteiten per entiteit en ketenpositie, resulterend in een compact, vergelijkbaar overzicht.

Het probleem

Organisaties die hun ESG-prestaties willen structureren lopen tegen dezelfde obstakels aan: intransparante scoringsmethoden, een gebrek aan vergelijkbaarheid tussen entiteiten en leveranciers, en omvangrijke rapportagetrajecten die moeilijk als intern sturingsmiddel inzetbaar zijn. Bestaande modellen missen prestatiebeoordeling en entiteiten-scoping, terwijl CSRD/ESRS-verslagen niet ontworpen zijn om organisaties onderling te vergelijken.

Met de recente afzwakking van de CSRD via de Omnibus-richtlijn vallen steeds meer bedrijven buiten de rapportageplicht, terwijl de behoefte aan gestructureerd ESG-inzicht onverminderd groot blijft. Keteneisen vanuit retailers, opdrachtgevers en financiële instellingen nemen juist toe: EcoVadis-scores, Scope 3-rapportages en SBTi-commitments worden steeds vaker contractueel verplicht. Veel organisaties, vooral in het MKB, missen de capaciteit en kennis om hier effectief op te reageren.

De oplossing

ESG Passport biedt een gestandaardiseerd beoordelingsmodel gebaseerd op Europese ESRS-richtlijnen. Per ESG-onderwerp wordt gescoord op beleid, meetpunten, doelstellingen, maatregelen, prestaties, assurance en communicatie. De scoring loopt van 0 tot 10 met een absoluut nulpunt als referentie, waardoor organisaties, entiteiten en leveranciers onderling vergelijkbaar worden.

Het platform begint met een geautomatiseerde intake-scoping: op basis van zes vragengroepen rondom de financiële en operationele structuur van een organisatie worden automatisch de relevante ESG-onderwerpen en ketenposities in kaart gebracht. Vervolgens worden per datapunt scores toegekend op basis van documenten en consultbeoordeling. De vergelijkingsmodus toont per cel het verschil tussen de huidige en gewenste situatie, zodat verbeterpunten direct zichtbaar zijn.

Het platform ondersteunt drie toepassingen:

ESG Passport Strategic: voor operationele bedrijven met meerdere entiteiten. Geeft inzicht in de ESG-volwassenheid per entiteit en consolideert scores automatisch op groepsniveau.

ESG Passport Supplier: voor ketenbeoordeling en leveranciersinzicht. Maakt het mogelijk om leveranciers objectief te vergelijken en gericht te sturen op ESG-verbeteringen in de keten.

ESG Passport Portfolio: voor financiële instellingen en portfoliobeheerders. Biedt een gestandaardiseerd overzicht van de ESG-maturiteit van alle portefeuillebedrijven, zonder voor elk bedrijf een apart rapport te hoeven opstellen.

Transparantie als uitgangspunt

“Bestaande modellen werken met verborgen formules en gedifferentieerde vragenlijsten. Daardoor kun je scores positief sturen zonder op inhoud te presteren,” zegt Bob Kroll, oprichter van Kroll SR. “ESG Passport maakt de scoring volledig transparant. Elke gebruiker ziet dezelfde degradatieladder en weet precies wat er nodig is om van een 4 naar een 7 te komen.”

Waar modellen als EcoVadis focussen op maatregelen en beleidsdocumenten zonder daadwerkelijke prestatiebeoordeling, en CSRD/ESRS-verslagen alleen kijken naar materiële onderwerpen en daardoor niet universeel vergelijkbaar zijn, kiest ESG Passport voor een fundamenteel andere aanpak. Het absolute nulpunt, gedefinieerd als nul negatieve impact, is de enige meetlat die voor alle ESG-onderwerpen gelijk is. Dat maakt appels en peren vergelijkbaar.

Gebouwd op ervaring

Het model is ontwikkeld op basis van vijf jaar ervaring met ESG-verslaggeving voor middelgrote en grote ondernemingen in sectoren als bouw, logistiek, agro/food en maakindustrie. Kroll SR heeft in die periode meer dan vijftig uitgebreide ESG-rapportages opgesteld en duizenden datapunten geanalyseerd. Die praktijkervaring vormde de basis voor het ESG Passport-model: compact waar mogelijk, gedetailleerd waar nodig

De SaaS-applicatie is direct beschikbaar met een gratis instapplan. Organisaties kunnen starten met één entiteit en de huidige situatie in kaart brengen. Het Premium-abonnement biedt onbeperkt entiteiten, de gewenste situatie, vergelijkingsmodus, delta-analyse, consolidatie en de mogelijkheid om matrices te delen met gastaccounts.