Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het duurzaamheidsmanifest Duurzaam Denken, Duurzaam Doen ondertekend. Daarmee onderstreept de universiteit haar inzet voor duurzaamheid met concrete acties, transparantie en samenwerking. De ondertekening is een belangrijke mijlpaal die naadloos aansluit bij de koers en langetermijnvisie van haar Strategy 2030.

Waarom dit manifest telt

Het manifest Duurzaam Denken, Duurzaam Doen is een initiatief van de Green Young Academy en ontstond na een analyse van De Jonge Akademie en de Green Young Academy. Daaruit bleek dat Nederlandse universiteiten hun duurzaamheidsplannen sterker en effectiever kunnen maken door meer onderlinge samenhang en samenwerking. Met de ondertekening verbinden kennisinstellingen – waaronder de EUR – zich aan gedeelde principes om samen de klimaattransitie te versnellen.

Erkennen van de klimaat- en ecologische noodsituatie

De EUR heeft al eerder uitgesproken dat we een net positive impact willen creëren op het klimaat en op ecosystemen – in ons onderwijs, in ons onderzoek en in onze bedrijfsvoering. Het manifest bouwt voort op deze ambitie en verankert duurzaamheid nog steviger als leidraad voor de komende jaren.

Duurzaamheid in Strategy 2030

De ambities in het manifest zijn geen nieuw terrein voor de EUR. Ze sluiten aan bij de duurzaamheidsvisie die centraal staat in Strategy 2030, waarin duurzaamheid één van de strategische fundamenten vormt.

We werken aan duurzame integratie in ons onderwijs, onderzoek, campusleven en organisatorische keuzes. Een mooi voorbeeld is de nieuwe introductiemodule Navigating the ‘Climate & Ecological Emergency: Exploring Your Role as a Force for Positive Change’, die momenteel in verschillende opleidingen wordt getest. Deze module laat zien hoe we duurzaamheid structureel in het curriculum opnemen: door studenten bewust te maken van de urgentie van de klimaatcrisis en hen te ondersteunen in hun rol als positieve veranderaars.

Ambitie omzetten in verantwoordelijkheid

Om onze ambitie echt waar te maken, neemt de EUR al proactieve stappen. Vanaf 2026 gaan we vrijwillig voldoen aan de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit zorgt voor een stevig en transparant verantwoordingskader rondom onze duurzaamheidsdoelen. Door deze standaarden vroegtijdig te omarmen, tonen we onze inzet voor meetbare voortgang en verantwoord leiderschap.

Samen sterker door gedeelde doelen

Het manifest versterkt bovendien onze samenwerking met andere kennisinstellingen. Door gedeelde doelen en een gezamenlijke taal te hanteren, ontstaat ruimte voor gezamenlijke initiatieven, kennisdeling en sterke partnerschappen. Zo vergroten we onze gezamenlijke impact en versnellen we betekenisvolle, systeemgerichte verandering.