Ener.co Nederland heeft de Innovation and Sustainability for Startups and SME’s award gewonnen, een prestigieuze onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt door de non-profit Netherlands Business Council (NBC) in de Verenigde Arabische Emiraten. Deze prijs erkent bedrijven die uitzonderlijke stappen hebben gezet op het gebied van innovatie en duurzaamheid. De jury reikte de prijs uit tijdens het jaarlijkse gala van de NBC en prees Ener.co’s behandeling voor verduurzaming van commerciële en industriële koelinstallaties: “Vermindering van de vraag naar energie is een geweldige manier om duurzaamheid te bereiken, zowel op de korte als op de lange termijn.”

Aan het uitreiken van de Innovation and Sustainability for Startups and SME’s award ging een grondige beoordeling van elke kandidaat vooraf. Bedrijven die kans wilden maken op deze onderscheiding, moesten een gedetailleerd dossier indienen met informatie over hun activiteiten, prestaties in de VAE, toekomstige projecten en strategieën om lokale uitdagingen aan te pakken. De jury – bestaande uit onder meer NBC-bestuurders en andere deskundigen uit de regio – beoordeelde de inzendingen vervolgens aan de hand van vastgestelde criteria voor innovatie en duurzaamheid.

In een eerder stadium was Ener.co Nederland al als één van de drie meest veelbelovende kandidaten overgebleven, naast waterrecycler Hydraloop en facilitair verduurzamer FCLT-E. Tijdens het gala ging Ener.co er uiteindelijk met de winst vandoor, in aanwezigheid van consul-generaal Carel Richter en vertegenwoordigers van onder meer KLM, Shell, ING, FrieslandCampina en Unilever. De jury had met name oog voor de datagedreven aanpak en hoogtechnologische oplossingen van Ener.co, in een regio waar de buitentemperaturen hoog oplopen en elke besparing groot effect heeft op de carbon footprint.

“Het winnen van deze award bevestigt onze toewijding aan het ontwikkelen van duurzame energieoplossingen en het bijdragen aan een groenere toekomst”, reageert General Manager Quincy Schothorst namens Ener.co Nederland. “Juist in een regio waar de gemiddelde temperatuur gedurende het jaar hoog ligt, kunnen wij het verschil maken en de CO2-uitstoot van koelinstallaties drastisch verminderen.”

Ener.co Nederland zetelt in Rotterdam en vertegenwoordigt het van oorsprong Amerikaanse Ener.co in Europa en het Midden-Oosten. Het biedt producten en diensten die specifiek zijn ontworpen om de energiekosten van commerciële en industriële koelinstallaties te verlagen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Daarvoor maakt het onder andere gebruik van geavanceerde sensoren om het elektriciteitsverbruik en het koelvermogen van de installatie te monitoren.

Die datagedreven inzichten combineert het vervolgens met de toepassing van gepatenteerde grafeen-nanocoatings, gericht op energiebesparing en corrosiepreventie. Door de toevoeging van grafeen verbetert de zogenaamde Enercoat zowel de prestatie als de levensduur van koelsystemen, terwijl traditionele coatings juist het een boven het ander prioriteren en nooit beide kunnen optimaliseren.

Over de award & de Netherlands Business Council UAE (NBC)

De Innovation and Sustainability for Startups and SME’s award is een erkenning die wordt toegekend aan bedrijven die een bijzondere bijdrage leveren aan de innovatie en duurzaamheid binnen de VAE. De Netherlands Business Council UAE, opgericht in 1997 en erkend door de Dubai Chamber of Commerce & Industry, is een belangrijke vertegenwoordiger van de Nederlandse zakelijke gemeenschap in de regio. De 170 aangesloten bedrijven variëren van startups tot grote ondernemingen, die via het platform netwerken, kennis delen en elkaar inspireren.

Foto: Quincy Schothorst neemt de award in ontvangst (foto: Shots by Charlotte).