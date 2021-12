Eneco levert 100% groene stroom aan NS en ProRail op de stations

NS en ProRail kiezen Eneco als nieuwe leverancier van stroom voor alle treinstations, verkeersleidingsposten, kantoren, onderhoudswerkplaatsen en andere gebouwen. Het contract zorgt ervoor dat de elektriciteit groen is, loopt vijf jaar en omvat 225 gigawattuur per jaar. Vergelijkbaar met het verbruik van 65.000 – 70.000 huishoudens. Het contract gaat in op 1 januari 2022.

Anneke de Vries, RvB lid van NS: “NS heeft bewust gekozen om de uitvraag voor de levering van energie voor de stations en gebouwen groen in te kopen met wind en zon. Deze stap past binnen de duurzaam ondernemen strategie van NS. NS wil in 2040 geheel fossielvrij zijn. Met dit contract zorgen wij ervoor dat onder andere de liften, roltrappen en de verlichting werken op basis van deze groene stroom. Onze huurders op het station kunnen ook gebruik maken van dit contract voor groene energie.”

Ans Rietstra, COO van ProRail: “Onze ambitie is om in 2030 net zoveel stroom zelf op te wekken als we gebruiken. Dat doen we stap voor stap, onder meer door eigen opwek via zonnedaken op meer stations en panelen op geluidsschermen. Een mooi voorbeeld van die vernieuwde ambitie is station Delft Campus dat wij maandag 20 december hebben geopend met de gemeente en NS.”

Onderdeel van het contract is een pilot voor het zogenaamde ‘uurmatching’ bij het station in Eindhoven. Een belangrijke manier om nog duurzamer te worden. Dit betekent dat we de momenten waarop we stroom verbruiken, zoveel mogelijk gelijk laten lopen met het moment waarop zon- of windenergie wordt opgewekt. NS en ProRail gaan samen met Eneco bekijken hoe we de elektriciteitsvraag kunnen reduceren, door de zelf opgewekte groene stroom zo efficiënt mogelijk te gebruiken, bijvoorbeeld met een batterij. Daarnaast gaan we onze elektriciteitsvraag sturen naar momenten met veel duurzame opwek. Zodat verbruik en opwek van groene stroom gelijk lopen. De overeenkomst met Eneco biedt voldoende flexibiliteit voor energiebesparing en om duurzame initiatieven te ontwikkelen. De energietransitie is namelijk in volle gang en de hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom neemt toe.

As Tempelman, CEO van Eneco: “Het is geweldig dat we nu ook NS stations en ProRail van groene stroom mogen voorzien. NS en ProRail nemen hiermee nog meer verantwoordelijkheid in de energietransitie. Wij werken graag mee aan hun verduurzaming, want alleen door samenwerking komt een CO2 neutrale toekomst binnen bereik.”