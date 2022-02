Albert Heijn en Eneco gaan samenwerken in de aanleg van snelladers bij Albert Heijn-winkels in Nederland en België. Nog dit jaar worden er 120 snelladers geplaatst die 240 laadpunten opleveren waar klanten van de supermarktketen hun auto kunnen opladen. Daar stopt het natuurlijk niet. In 2025 beschikt Albert Heijn over minimaal 2.000 laadpunten. Zo geven zowel Albert Heijn en Eneco invulling aan hun duurzaamheidsambities.

Tijdens het boodschappen doen de batterij volladen

Met de aanleg van de laadpunten maakt Albert Heijn het voor klanten makkelijker een bewuste keuze te maken om met duurzaam vervoer naar de winkel te komen, naast uiteraard fietsen of lopen. De supermarktketen speelt hiermee in op het groeiende aantal elektrische auto’s dat zij op de parkeerterreinen ziet. Door gebruik te maken van de snelladers tijdens het boodschappen doen bij Albert Heijn, laadt je efficiënt de batterij van je auto op; een gewenste oplossing voor klanten. Daarbij laden klanten op 100% groene stroom met Eneco HollandseWind.

Groenere toekomst

Joris Laponder, CCO Eneco eMobility: “We zijn ontzettend trots op deze samenwerking en kijken ernaar uit om samen met Albert Heijn bij te dragen aan een groenere toekomst voor Nederland en België. Deze samenwerking is een belangrijke stap om de transitie naar schonere mobiliteit verder vorm te geven.”

“Ook wij zijn ontzettend trots op deze samenwerking waarbij we snelladen bereikbaar maken voor onze klanten. Zo helpen we onze klanten verder te verduurzamen,” aldus Rob Heesen, directeur Foodservice&Concepten van Albert Heijn.