Vandaag openden Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in Utrecht de grootste warmtepomp van Nederland. Met deze pomp kan Eneco de warmte van het gezuiverde afvalwater van HDSR inzetten als nieuwe energiebron voor het warmtenet. Circa 20.000 huishoudens in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein kunnen voortaan rekenen op de duurzame warmte.

De warmtepomp staat op het terrein van rioolwaterzuivering Utrecht. Daar openden Nanda van Zoelen, Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden en Karen de Lathouder, Chief Operating Officer Assets van Eneco vandaag de installatie. In het bijzijn van Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht, en Huib van Essen, gedeputeerde provincie Utrecht, namen zij de grootste warmtepomp van Nederland officieel in gebruik.

Hergebruiken van gezuiverd afvalwater

Met aquathermie is het goed mogelijk om de bronnen voor het leveren van warmte te verduurzamen. Zeker wanneer dit kan met warm water afkomstig van een rioolwaterzuivering midden in de stad. Dat is waarom Eneco en HDSR zijn gaan samenwerken. Dagelijks haalt de warmtepomp restwarmte uit zo’n 65 miljoen liter gezuiverd afvalwater. Dit is water afkomstig van douches, keukenkranen, vaat- en wasmachines en heeft een temperatuur van 12 graden in de winter tot ruim 22 graden in de zomer.

Met de komst van de warmtepomp vloeit de warmte niet meer weg, maar wordt de temperatuur van het gezuiverde water hergebruikt voor het warmtenet. Een warmtewisselaar haalt de warmte uit het afvalwater en de grote warmtepomp brengt de temperatuur vervolgens naar 75 graden. Daarna wordt dit water aan het warmtenet geleverd. Om continu te kunnen beschikken over voldoende warmte, maakt een warmtebuffer van ongeveer 18 meter hoog en een diameter van 18 meter onderdeel uit van de gehele installatie. Jaarlijks kunnen hiermee 20.000 woningen van duurzame warmte worden voorzien.

Klimaatneutraal

Zowel Eneco als HDSR hebben de ambitie klimaatneutraal te worden. Door samen te kijken naar de mogelijkheden tot verduurzaming, was het mogelijk hierin een grote stap te zetten voor het warmtenet in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein. Gemeenten die eveneens de ambitie hebben om klimaatneutraal te worden. Met de nieuwe warmtepomp wordt 30.000 ton CO 2 op jaarbasis bespaard.

Nanda van Zoelen, Hoogheemraad HDSR: “In onze rioolzuiveringsinstallaties zuiveren wij het afvalwater van onze inwoners en bedrijven; een proces dat dag en nacht doorloopt. Het is mooi dat vanaf nu de warmte in dat gezuiverde afvalwater nuttig gebruikt gaat worden, voor de verwarming van zo’n 20.000 huishoudens. Door deze nieuwe toepassing zijn veel minder fossiele brandstoffen nodig. Hier zijn we natuurlijk erg trots op, want zo dragen we bij aan een duurzame en circulaire maatschappij.”

Karen de Lathouder, Chief Operating Officer Assets Eneco: “De samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt het mogelijk om warmte circulair in te zetten. De warmte die mensen thuis verbruiken, gebruiken wij weer opnieuw om huishoudens te voorzien van nieuwe warmte en warm water in huis. Zo kunnen we warmte heel goed verduurzamen en versnellen we de energietransitie.”