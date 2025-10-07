Eneco eMobility en #ADOgroen slaan de handen ineen om het verduurzamen van de mobiliteit in Den Haag te versnellen, startend bij ADO Den Haag. Als officiële partner van het #ADOgroen collectief, gaat Eneco eMobility laadpalen installeren bij het WerkTalent Stadion. Hiermee krijgen supporters, spelers en medewerkers van ADO Den Haag de mogelijkheid om hun voertuigen op een duurzame manier op te laden.

Het plaatsen van laadpalen markeert een belangrijke stap in het verduurzamen van de club en het stadion. Door duurzame mobiliteit actief te stimuleren, versterkt #ADOgroen samen met Eneco eMobility haar rol als pionier in het bevorderen van groene initiatieven en zet het de toon voor een bredere transitie naar een duurzamer Den Haag.

Sportieve prestatie en maatschappelijke impact

Martijn van Opstal, commercieel directeur ADO Den Haag: “Ik ben blij om te zien dat een toonaangevend en duurzaam bedrijf als Eneco eMobility en een club als ADO Den Haag elkaar hebben gevonden. Deze samenwerking laat zien dat we als club niet alleen streven naar sportieve prestaties op het veld, maar ook naar maatschappelijke impact daarbuiten. Samen zetten we een belangrijke stap richting de verduurzaming van onze club én de stad Den Haag. De plaatsing van de eerste laadpalen bij het stadion is wat mij betreft pas het begin. We willen samen verder bouwen aan structurele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ik zie dit als de aftrap van een langdurige en betekenisvolle samenwerking, waarbij we elkaar versterken en inspireren om steeds meer te betekenen voor onze supporters, partners en de samenleving.”

Duurzame mobiliteit

“We zijn erg trots om met #ADOgroen samen te werken aan het bevorderen van duurzame mobiliteit,” zegt Herman Keijsers, CCO van Eneco eMobility. “De laadpalen bij het stadion vormen een mooie gelegenheid om de voordelen van elektrische mobiliteit in de praktijk te brengen en andere partijen te inspireren om deze stap ook te zetten. We zijn ervan overtuigd dat dit initiatief de basis legt voor toekomstige ontwikkelingen in de stad.’’