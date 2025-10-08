Eneco heeft zijn succesvolle samenwerking met Google uitgebreid naar België. Het technologiebedrijf heeft een afnameovereenkomst (PPA) gesloten voor windstroom van Belgische windparken voor haar datacenters in België.

Eerder sloten Eneco en Google al diverse overeenkomsten voor zonnestroom en windstroom in Nederland in de voorbije 10 jaar. Die windstroom voor een datacentrum in de Eemshaven in Groningen komt zowel van land, van het IJsselmeer als van de Noordzee. De overeenkomst in België betreft stroom van een drietal windparken met een gezamenlijke capaciteit van 54 MW.

Google biedt wereldwijd diensten als de bekende zoekmachine, cloud-diensten, e-mail en AI-producten. Om die diensten betrouwbaar, duurzaam en beschikbaar te houden, zijn datacentra nodig zoals het centrum dat Google in België gaat uitbreiden, wat het bedrijf deze woensdag bekend heeft gemaakt tijdens een handelsmissie onder leiding van de Belgische prinses Astrid naar Californië.

Google wil in 2030 volledig koolstofvrij opereren, elk uur van elke dag. Daarom investeert het voor zijn datacentra zoveel mogelijk groene stroom uit bronnen uit de buurt.