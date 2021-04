Emissievrije vrachtwagens: industrie en milieuactivisten pleiten voor bindende doelstellingen voor de infrastructuur

Vrachtwagenfabrikanten en milieuactivisten hebben hun krachten gebundeld om te streven naar de inzet van 11.000 oplaadpunten voor elektrische vrachtwagens in de hele EU tegen 2025, oplopend tot 42.000 tegen 2030. De European Automobile Manufacturers ‘Association (ACEA) en Transport & Environment (T&E) deed deze oproep aan de Europese Commissie gisteren in een gezamenlijke brief.

Aangezien er momenteel bijna geen vrachtwagenspecifieke laadpalen in bedrijf zijn, zijn deze doelstellingen ambitieus – maar noodzakelijk om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen, zeggen de verenigingen.

Bovendien zouden ongeveer 300 waterstof-tankstations die geschikt zijn voor zware voertuigen, uiterlijk in 2025 moeten worden uitgerold, en uiterlijk in 2030 oplopen tot ongeveer 1.000.

Het algemene verzoek van de industrie / ngo’s komt voor op de verwachte herziening van de Europese richtlijn voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFID) dit jaar.

In hun brief dringen ACEA en T&E er bij de Commissie op aan om AFID geschikt te maken voor emissievrije vrachtwagens en bussen, met bindende doelstellingen voor infrastructuur in alle EU-lidstaten om naadloze grensoverschrijdende operaties te garanderen. Dit is dringend en cruciaal om professionele vervoerders aan te moedigen om snel over te stappen op emissievrije voertuigen.

Elektrische en waterstofaangedreven vrachtwagens hebben een specifieke laad- en tankinfrastructuur nodig vanwege hun hoge stroom- en energievraag, evenals ruimte-, parkeer- en toegangsvereisten. De Europese Commissie moet in de AFID-beoordeling ingaan op deze specifieke behoeften en ervoor zorgen dat laden en bijtanken mogelijk is bij vrachtwagendepots, op logistieke knooppunten (bij laden en lossen), op openbare locaties in stedelijke gebieden en langs snelwegcorridors.

“Onze industrie zet zich volledig in voor de Green Deal en daarmee uiterlijk in 2050 CO2-neutraal vrachtvervoer over de weg. Daartoe investeren we massaal in CO2-neutrale vrachtwagens ”, aldus Martin Daum, voorzitter van ACEA Commercial Vehicle Board en CEO van Daimler Truck AG.

“Onze klanten zullen echter niet in deze voertuigen investeren, tenzij ze ze gemakkelijk kunnen opladen en bijtanken terwijl ze goederen van het ene land naar het andere leveren. De komende AFID-beoordeling is een gouden kans om ervoor te zorgen dat de uitrol van infrastructuur en de inzet van emissievrije voertuigen hand in hand gaan. ”

“De toekomst is elektrisch, zelfs voor vrachtwagens”, zegt William Todts, uitvoerend directeur bij Transport & Environment. “De transitie naar emissievrije vrachtwagens vindt plaats en het wordt tijd dat de Europese Commissie wakker wordt. We moeten in de komende vier jaar 10.000 laadpunten voor vrachtwagens bouwen, in vrachtwagendepots, logistieke knooppunten en langs alle hoofdsnelwegen in Europa. ”

Foto: ACEA