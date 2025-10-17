De organisatoren van de tweede editie van CSRD Awards, Impact Economy Foundation (IEF), Van der Molen E.I.S., Impact Institute en Duurzaam Gebouwd, hebben vandaag bekend gemaakt dat elf ondernemingen zijn geselecteerd voor de shortlist van de CSRD Awards 2025. De selectie is gedaan op basis van een door Impact Institute ontwikkelde methodiek, het kennisinstituut op het gebied van impact meten.

Bedrijven konden zich tot 1 september jl. aanmelden voor de awards via www.csrdawards.nl met hun verslag over het boekjaar 2024. Er zijn 57 deelnemers ongeveer gelijk verdeeld over bedrijven die al verplicht volgens de CSRD rapporteren, bedrijven die dat in een later jaar moeten gaan doen, en bedrijven waarvoor duurzaamheidsrapportage puur vrijwillig is. Een vakjury bepaalt wie de winnaars worden. Zij zijn samen met de organisatoren verheugd over het grote aantal deelnemers.

“Deze bedrijven steken ondanks de beperking van de reikwijdte van de Europese transparantiewetgeving toch hun nek uit en zetten in op een uitgebreide verantwoording van hun duurzaamheidsactiviteiten”, aldus juryvoorzitter Dick de Waard, emeritus-hoogleraar Auditing verbonden aan de vakgroep Accounting en Auditing van de Rijksuniversiteit Groningen. De prijzen worden uitgereikt aan de twee winnaars tijdens een inmiddels nagenoeg uitverkocht congres CSRD DAY 2025 op 27 november 2025.

De volgende ondernemingen zijn geselecteerd voor de shortlist:

Grote ondernemingen

AkzoNobel

de Volksbank

Dura Vermeer

FrieslandCampina

Fugro

Heijmans

Heineken

Stedin

MKB en overige ondernemingen

Daiwa House Modular Europe

Schijvens Corporate Fashion

Sunrock

Over de CSRD Awards

Op 28 november 2023 werd de Kristalprijs voor het beste duurzaamheidsjaarverslag voor het laatst uitgereikt. Daarmee kwam een eind aan een rijke historie die in 1995 begon. Met de Kristalprijs werden rapporterende bedrijven geëerd voor hun inspanningen en werden best practices in beeld gebracht. Van der Molen E.I.S. en Impact Economy Foundation hebben de traditie voortgezet met deze Nederlandse CSRD Awards. In 2024 werden Philips en Schijvens Corporate Fashion tot winnaars uitgeroepen van de eerste editie van deze prestigieuze awards.

Over het vooronderzoek

Impact Institute bekeek de rapporten en de motivatiebrieven van de 57 inschrijvingen. Vervolgens werden deze naast 10 jurycriteria gelegd*. Hierbij is ook gekeken naar de vraag of het bedrijf de duurzaamheidsrapportage transformatief inzet en stappen maakt om daadwerkelijk duurzamer te worden en welke maatschappelijk impact het creëert. Op basis van deze bevindingen is de shortlist opgesteld. Reinier de Adelhart Toorop, Head of Research bij Impact Institute: “We hebben een heel diverse shortlist opgesteld met bedrijven uit allerlei sectoren en van verschillende groottes. Ze blinken allemaal op heel andere punten uit in hun duurzaamheidsrapportage. Hierdoor had de jury echt iets te kiezen”.

* De jurycriteria en details van de methodiek kunnen nagelezen worden op csrdawards.nl

Vakjury

De vakjury bestaat uit:

Teresa Fogelberg , Voormalig Deputy Chief Executive Global Reporting Initiative (GRI) en voormalig voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantie-benchmark

, Voormalig Deputy Chief Executive Global Reporting Initiative (GRI) en voormalig voorzitter van het Expert Panel van de Nationale Transparantie-benchmark Marleen Janssen Groesbeek , Lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool

, Lector Sustainable Finance and Accounting Avans Hogeschool René Orij , Hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving Nyenrode Business Universiteit

, Hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving Nyenrode Business Universiteit Dick de Waard (voorzitter), Emeritus-hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

De awards worden ondersteund door organisaties als NBA, SRA, UN Global Compact Network Netherlands, VBDO, VVM-netwerk van milieuprofessionals en Eumedion.

CSRD DAY 2025

Op 27 november 2025 wordt de eveneens tweede editie georganiseerd van het duurzaamheidscongres CSRD DAY, een initiatief van Impact Institute, Van der Molen E.I.S. en Duurzaam Gebouwd. De organisatie presenteert een inspirerend dagprogramma met sprekers als Merei Wagenaar (Executive Director UN Global Compact Network Netherlands), Heleen Herbert (Directeur strategie/ CCO Heijmans), Fou-Khan Tsang (Voorzitter raad van bestuur aaff), Michel Scholte (Co-founder and CCO of Impact Institute and True Price), Anna Pot (Netherlands National Coordinator UN SDGs) en Ankie van Wersch (directeur/bestuurder MVO Nederland).

Dit jaar zijn er veel ontwikkelingen rond de CSRD, waaronder het Omnibus-voorstel van de Europese Commissie. Maar het is ook 25 jaar geleden dat maatschappelijk (verantwoord) ondernemen in Nederland op de kaart werd gezet met onder meer de publicatie van het SER-advies ‘De winst van waarden’ in december 2000. ‘Stimulering’ van bedrijven was toen het credo. Eerder dat jaar (juni 2000) verschenen ook de aangepaste OECD Guidelines for Multinational Enterprises en eerste Sustainability Reporting Guidelines van het Global Reporting Initiative (GRI). Beiden werden in Nederland breed geadopteerd.

Er zijn 17 organisaties die zich presenteren met een stand op de CSRD Marketplace. Ook zijn er 17 praktijksessies die worden ingevuld door de vele partners die zich aan het congres verbonden hebben. De belangstelling voor het congres is evenals vorig jaar enorm en het congres is inmiddels nagenoeg geheel volgeboekt met ruim 400 deelnemers.

Voor meer informatie: www.csrdday.nl

Over Impact Institute & Impact Economy Foundation

Impact Institute is de toonaangevende expert in het meten en waarderen van sociale en milieu-impact, en helpt organisaties de maatschappelijke impact van hun bedrijfs-activiteiten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Impact Institute biedt unieke impact data, software, tooling, training en consulting – van het adviseren in het integreren van impact in duurzame besluitvorming en bedrijfsvoering, tot tooling voor (dubbele) materialiteitsanalyses, en support bij het voldoen aan de laatste duurzaamheidswetgeving (CSRD, ESRS, CSDDD, SFDR etc).

Impact Institute vormt een hecht eco-systeem samen met zuster-organisaties True Price en Impact Economy Foundation, die in samenwerking open-source standaarden en methodologiën (Impact-Weighted Accounts Framework of IWAF) ontwikkelen en publiceren. Met het doel om naast financiële resultaten ook maatschappelijke en ecologische waarde zichtbaar en vergelijkbaar te maken, om de transitie naar de Impact Economie te versnellen, een economie waarin werk, innovatie en ondernemerschap bijdragen aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen.

www.impactinstitute.com & www.impacteconomyfoundation.org

Over Van der Molen E.I.S.

Folkert van der Molen is als duurzame ondernemer actief met zijn bedrijf Van der Molen E.I.S. Hij is de initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse MVO Manager van het Jaar verkiezing en runt een viertal duurzame web portals waaronder het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) en de Nationale en Internationale websites voor duurzaamheidsverslaggeving. Tevens is Folkert founder en organisator van de eerste 20 edities (2000-2021) van het Nationaal Sustainability Congres dat in de jaren 2000-2021 jaarlijks het grootste duurzaamheidscongres van Nederland was. Ook is Folkert partner van het duurzame sprekersbureau SpeakOut. In 2023 was hij co-organisator van een uitverkocht congres Purpose Day XL (550 deelnemers). Hij is mede-initiatiefnemer en co-organisator van de Nederlandse CSRD Awards en CSRD DAY

www.vandermolen-eis.nl

Foto: winnaars CSRD Awards 2024