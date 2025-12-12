De Total Cost of Ownership (TCO) van auto’s is sinds 2020 met 27 procent gestegen. Ook liep de gemiddelde voertuigcatalogusprijs met negentien procent op. Dat blijkt uit onderzoek van Arval Mobility Observatory, het onderzoeksplatform van Arval BNP Parisbas. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat elektrische voertuigen (BEV’s) in een groeiend aantal Europese landen lagere totale gebruikskosten laten zien dan voertuigen met een verbrandingsmotor (ICE).

Energieprijzen belangrijke aanjager van stijgende kosten

De ontwikkelingen in de energiemarkt spelen een grote rol in de stijgende kosten. De brandstofprijzen zijn de afgelopen vijf jaar met ruim een derde (32%) gestegen door geopolitieke spanningen en aanbodschokken. Ook elektrische voertuigen ondervonden druk vanuit de energiemarkt: de elektriciteitsprijzen namen tussen 2020 en 2024 aanzienlijk toe, gemiddeld met tachtig procent.

Onderhoud en financiering drukken TCO verder omhoog

Niet alleen energie, maar ook onderhoud en financiering dragen bij aan een hogere TCO. De onderhoudskosten stegen sinds 2020 met 29 procent, onder andere door hogere lonen, krapte in de onderdelenketen en de toenemende complexiteit van moderne voertuigen. Daarnaast zorgde renteverhogingen van leasecontracten voor hogere financieringskosten. Dit steeg met 35 procent tussen 2022 en 2025.

Elektrische voertuigen steeds aantrekkelijker in gebruikskosten

Ondanks de hogere aanschafprijs zijn elektrische voertuigen in gebruik vaak aanzienlijk voordeliger dan brandstofauto’s. Uit de analyse blijkt dat reparatie- en onderhoudskosten bij BEV’s gemiddeld 57 procent lager liggen dan bij ICE-voertuigen. Ook het aandeel energiekosten in de totale TCO blijft bij BEV’s relatief klein, doorgaans tussen de tien en vijftien procent, terwijl dit bij voertuigen met een verbrandingsmotor kan oplopen tot twintig tot dertig procent. Door ontwikkelingen in batterijtechnologie en een toenemende industriële schaal dalen de aanschafprijzen van elektrische voertuigen verder, waardoor BEV’s naar verwachting in 2028 kostpariteit bereiken met ICE-modellen, en in sommige gevallen zelfs eerder.

Arjos Bot, Head of Consulting Arval Mobility Observatory: “De ontwikkelingen in de Total Cost of Ownership raken bedrijven in heel Europa, maar de impact is in Nederland bijzonder zichtbaar. Veel organisaties staan juist nu voor de vernieuwing van leasecontracten die nog gebaseerd zijn op pre-inflatieprijzen, waardoor stijgende kosten direct voelbaar worden. In deze context is inzicht in TCO belangrijker dan ooit. Maar organisaties hebben niet alleen inzicht nodig; zij hebben ook deskundig advies nodig om die informatie te vertalen naar effectieve keuzes. Dat helpt om grip te houden op zowel zichtbare als verborgen kosten en om zorgvuldig af te wegen tussen voertuigtypen, brandstofsoorten, contractvormen en gebruikspatronen.’’