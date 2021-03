Elektrisch vliegen wordt de standaard bij nieuwe vliegschool op Teuge Airport

In mei gaat op Teuge Airport E-Flight Academy van start, een vliegschool die 90 procent van zijn vlieglessen uitvoert met elektrische vliegtuigen. Twee toestellen van het type Pipistrel Velis Electro zijn vorige week op Teuge Airport gearriveerd. Naast de CO2-besparing zijn de vliegmachines ook aanzienlijk stiller dan conventionele lesvliegtuigen. Het bedrijf zal honderden uren per jaar op batterijen gaan vliegen. E-Flight Academy is de eerste organisatie in Nederland die op deze schaal elektrisch vliegen inzet.

Elektrisch vliegen

De lesvliegtuigen hebben een batterijcapaciteit waarmee 50 minuten gevlogen kan worden. Voor een opleiding is dit voor het grootste deel van de vluchten voldoende. Middels een oplaadstation en kabel, zoals men kent van een elektrische auto, zijn de vliegtuigen binnen een uur weer gereed voor de volgende vlucht. “Dit is de toekomst van vlieglessen. De laadsnelheid en batterijcapaciteit zal de komende jaren nog sterk verbeteren. Bovendien is tussen de vluchten tijd nodig om de studenten te briefen. Het toestel reageert snel, vliegt vloeiend en beschikt over een moderne cockpit” aldus Evert-Jan Feld, medeoprichter en Hoofd Training van E-Flight Academy.

Certificering

De toestellen zijn van het type Pipistrel Velis Electro en wordt gefabriceerd in Italië. Pipistrel is de eerste fabrikant die een certificering heeft ontvangen van EASA, de Europese toezichthouder voor de luchtvaart. In Europa en de Verenigde Staten wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van elektrische lesvliegtuigen. De verwachting is dat er in 2023 meerdere nieuwe modellen op de markt komen met een vliegduur van twee uur of meer. Op dat moment kunnen verschillende vliegopleidingen volledig klimaatneutraal worden aangeboden. Dat is tevens één van de doelstellingen van E-Flight Academy.

Ambitie

De Nederlandse overheid heeft grote ambities als het gaat om verduurzaming van de luchtvaart. De afspraken uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart geven aan dat het binnenlands vliegverkeer in Nederland in het jaar 2050 geen CO2 meer uit zal stoten. Matthijs Collard, ondernemer en medeoprichter van E-Flight Academy legt uit: “Dat we in 2021 al de beschikking hebben over emissievrije en stillere toestellen voor het opleiden van piloten is natuurlijk winst. Wij vinden dat je elektrisch moet gaan vliegen waar dat kan. De kennis en ervaring die nu opgedaan wordt heeft de sector straks nodig om met grotere elektrische toestellen passagiers te kunnen vervoeren.”

Vliegveld Teuge

Vliegveld Teuge is voor E-Flight Academy een logische keuze. De vooruitstrevende luchthaven bevindt zich midden in de Cleantech Regio waar veel duurzame initiatieven worden opgezet. Er zijn reeds verschillende organisaties actief op het gebied van duurzaam vliegen zoals de stichting Dutch Electric Aviation Centre. Zij doen met universiteiten, een hogeschool, een mbo en een technasium onderzoek naar klimaatneutraal vliegen. Matthijs de Haan, directeur vliegveld Teuge: “Wij zijn erg blij met de stappen die E-Flight Academy maakt. Naast beleid en onderzoek is het erg belangrijk dat er ook ondernemende partijen zijn die de innovaties in de praktijk brengen.”

De vliegtuigen maken in april de eerste vluchten om de instructeurs bekend te maken met het nieuwe model. In mei start E-Flight Academy vanuit de Skydeck hangaar met het opleiden van sportvliegers. De eerste studenten zijn reeds begonnen met het theoriegedeelte.