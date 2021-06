Elektrisch rijden wordt extra zonnig. Slim laden gestart in Zeist, Heerhugowaard en Haarlem

Goed op weg

E-rijders in de drie gemeenten zijn al goed op weg. Want wie hier laadt bij een publiek laadpunt op straat, laadt al gegarandeerd met groene stroom. Geen CO2-uitstoot en geen schadelijke uitlaatgassen, dat lucht letterlijk op. In de drie gemeenten kan elke e-rijder die geen eigen oprit heeft een publiek laadpunt aanvragen. Maar met het slim laden maken elektrische rijders de toekomst nóg zonniger. Zonder dat ze er iets voor hoeven te doen.

Elektrisch laden met zon en wind

In Zeist zijn 66 publieke laadpunten ingericht voor slim laden en in Heerhugowaard 24. Met slimme algoritmes wordt de energiemarkt continu gemonitord. Is het aanbod van zonne- of windenergie groot, dan wordt de elektrische auto met maximaal vermogen geladen. Omgekeerd werkt het ook. Is het aanbod laag, dan wordt er met minder vermogen geladen. “Automatisch en dus gebruikersvriendelijk”, aldus Marja Versleijen, Director Mobility & New Energies bij TotalEnergies in Nederland. “Een sticker op de laadpaal laat zien dat er slim geladen wordt.”

Stabieler elektriciteitsnetwerk

Met slim laden worden niet alleen de pieken in het aanbod van zonne- en windenergie beter benut, het komt ook ten goede aan de stabiliteit van ons elektriciteitsnetwerk. Het scheelt investeringen en veel werkzaamheden op straat. Extra dikke elektriciteitskabels en verdeelstations zijn zo niet of minder snel nodig. Op dat voordeel ligt de focus in Haarlem, waar 80 laadpunten zijn ingericht voor slim laden. Uniek is dat, als de auto geschikt is, hier bij een groot stroomaanbod met extra vermogen wordt geladen. Dus met méér vermogen dan normaal gesproken maximaal mogelijk is. Zo wordt de piek in het stroomaanbod dus nog beter opgevangen. Door met een hoger vermogen te laden wanneer het lokale net dat toelaat, creëren we extra potentieel om het laden te vertragen als het druk is op het net.

Priority Charging

Is het stroomaanbod laag, dan kan het laden ook even onderbroken worden. Een laadsessie die normaal 4 uur duurt kan zo een half uur langer duren. Dit gebeurt vooral ‘s nachts, als de auto lang genoeg aan de laadpaal staat om volledig op te laden. Zo hoeft de e-rijder niets van het slim laden te merken. Heeft hij haast of wil hij om een andere reden van het slim laden afzien? Dan is er ‘Priority Charging’. Met de app Charge Assist schakelt de e-rijder het slim laden voor de duur van de laadsessie eenvoudig uit. De auto wordt dan met standaard vermogen opgeladen.

Blik vooruit

Looijestijn: “Het kabinet heeft bepaald dat in 2030 elke nieuw verkochte auto elektrisch moet zijn. Dat jaar zullen er al zo’n 2 miljoen elektrische auto’s zijn. De meeste mensen hebben geen eigen oprit en moeten kunnen laden op straat. Gemeenten hebben de taak om ervoor te zorgen dat die publieke laadpunten er komen. Op tijd, goed én toekomstbestendig. Daar maken Zeist, Heerhugowaard en Haarlem dus heel goed werk van.”

MRA-Elektrisch, TotalEnergies in Nederland, GreenFlux en de samenwerkende gemeenten faciliteren en initiëren projecten met slim laden. Uiteindelijke doel is om slim laden als standaard te hebben op het gehele laadnetwerk. De aanpak en resultaten uit Haarlem dienen als een van de praktijkvoorbeelden in het INCIT-EV project. Het Europese INCIT-EV-project wordt geleid door Renault en 33 partners, waaronder TotalEnergies in Nederland, GreenFlux en MRA-Elektrisch. Het doel is om innovaties in het opladen, technologieën en de bijbehorende businessmodellen in de praktijk te testen. Met slim laden en ‘priority charging’ kunnen we het laadnetwerk verder uitbreiden en zorgen we voor een betrouwbare gebruikerservaring voor elektrische rijders.