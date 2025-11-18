De eiwittransitie is voor veel bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie een belangrijk onderwerp. De verschuiving van vooral dierlijk naar meer plantaardig en alternatieve eiwitten is noodzakelijk om het voedselsysteem toekomstbestendig te maken. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe producten, maar ook om keuzes in teelt, productie en ketensamenwerking. Met de Eiwit Uitblinkers maken we voor de derde keer de balans op. Een jaarlijkse lijst met bedrijven en organisaties die het afgelopen jaar aantoonbaar stappen hebben gezet. Partijen die zichtbaar zijn, resultaat laten zien en vernieuwen.

De Eiwit Uitblinkers laten zien dat vooruitgang mogelijk is, ook in een periode waarin de sector onder druk staat. Het zijn organisaties die hun nek uitsteken en laten zien hoe de eiwittransitie er in de praktijk uit kan zien.

The Vegetarian Butcher Collective Jumbo Supermarkt Farm Dairy Invest-NL Plukon Food Group Van Loon Group NIZO food research Eiwitboeren van Nederland Royal Smilde Alpro

Chris Polkamp, hoofdredacteur Eiwit Trends, over de lijst: “Het lijkt soms alsof de eiwittransitie vertraagt. Maar vanuit onze redactie zien we dat er juist veel gebeurt. Bedrijven die zich niet laten afremmen door de omstandigheden, maar bewust kiezen om door te bouwen, te investeren en zichtbaar te maken waar ze voor staan. Met de Eiwit Uitblinkers brengen we die beweging in beeld. Dit jaar blinkt The Vegetarian Butcher Collective voor ons het meeste uit, de krachtenbundeling is het voorbeeld van samenwerking die nodig is om de transitie te laten slagen.”

Deze lijst benadrukt niet alleen de belangrijke rol die deze bedrijven en organisaties spelen in de eiwittransitie, maar zet ook een standaard voor andere spelers in de industrie. Het laat zien dat verandering en innovatie hand in hand gaan met bewustwording en zichtbaarheid.