EFRAG heeft op 3 december 2025 zijn technisch advies ingediend bij de Europese Commissie over het ontwerp van vereenvoudigde Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage (ESRS). Dit is een belangrijke mijlpaal in de lastenverlichting voor bedrijven in het kader van het Omnibusinitiatief 2025 van de Europese Commissie. Deze vereenvoudiging bevordert het concurrentievermogen door het regelgevingslandschap te versoepelen zonder afbreuk te doen aan de fundamentele doelstelling van de Green Deal om duurzaamheid in de Europese Unie te bevorderen.

Voortbouwend op de lessen die in 2024 zijn geleerd door verslaggevers van ‘wave 1’ en op uitgebreid bewijs van meerdere belanghebbenden uit de openbare raadpleging (meer dan 700 respondenten), presenteert EFRAG een reeks ontwerpen van vereenvoudigde standaarden, die aanzienlijke flexibiliteit, vrijstellingen en gefaseerde invoering introduceren, en de verplichte datapunten met 61% verminderen.

Praktische overwegingen en proportionaliteitsmechanismen zijn in alle rapportagestappen geïntroduceerd. Het meest uitdagende gebied, de materialiteitsbeoordeling, is vereenvoudigd om onnodige administratieve rompslomp te voorkomen, de nadruk te leggen op het nut van de informatie en bedrijven te helpen inzichtelijk te maken wat er echt toe doet voor gebruikers. De eisen in de waardeketen profiteren nu van flexibiliteit in het gebruik van schattingen, waardoor de druk op directe gegevensverzameling afneemt. Door gebruik te maken van de vereenvoudigde ESRS kunnen bedrijven duurzaamheid beter integreren in hun communicatie met de markt, naast compliance.

Belangrijkste geïmplementeerde vereenvoudigingen

Nuttigheid van informatie als algemeen filter en nadruk op een eerlijke presentatie voor relevantere en minder compliancegerichte rapportage;

Vereenvoudigde materialiteitsbeoordeling: duidelijkere richtlijnen, minder documentatie en betere afstemming op auditbehoeften;

Eliminatie van de voorkeur voor directe gegevens in de waardeketen, waardoor de druk op gegevensverzameling afneemt;

Aanzienlijke verlichtingen, proportionaliteitsmechanismen en ad-hoc gefaseerde invoering voor uitdagende openbaarmakingen;

Op principes gebaseerde standaarden voor beschrijvende openbaarmaking, met name voor beleid, acties en doelstellingen; flexibiliteit in de presentatie van de informatie; meer aandacht voor hoe duurzaamheidskwesties worden beheerd;

ESRS zijn nu korter, duidelijker, gemakkelijker te begrijpen en te implementeren;

61% minder datapunten die nodig zijn indien ze materieel zijn; schrapping van alle vrijwillige openbaarmakingen;

Verbeterde interoperabiliteit met de ISSB-standaarden: gemeenschappelijke informatieverstrekking blijft waar mogelijk behouden, verbetering dankzij eerlijke presentatie, herziene broeikasgasgrens en bepalingen voor verwachte financiële effecten. Aangezien sommige vrijstellingen in ESRS verder gaan dan die in de ISSB-standaarden, dienen bedrijven hier aandacht aan te besteden als ze willen voldoen aan de ISSB-standaarden.

Volgende stappen

De Europese Commissie zal nu de gedelegeerde handeling voorbereiden die de eerste set ESRS-standaarden herziet op basis van het technische advies van EFRAG. EFRAG staat klaar om de implementatie van ESRS te ondersteunen met richtlijnen, uitleg naar aanleiding van vragen en antwoorden en educatief materiaal. De ESRS Knowledge Hub, die op 4 december 2025 wordt gelanceerd, is een cruciaal hulpmiddel om door het ESRS-ecosysteem te navigeren.

Chiara Del Prete, voorzitter van EFRAG SR TEG, verklaarde: “Met de oplevering van de gewijzigde ESRS hebben we het mandaat dat aan EFRAG is toevertrouwd, vervuld. Ondanks de krappe planning konden we profiteren van de uitgebreide input van stakeholders, onder meer via veldtesten en gesprekken met bedrijven, auditors en gebruikers over de lessen die zijn geleerd bij de eerste toepassing van ESRS in 2024. Mijn dank gaat uit naar EFRAG SR TEG en SRB, de stakeholders die hebben bijgedragen en naar elk lid van het EFRAG-secretariaat, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn geweest. De standaarden zijn nu klaar voor de volgende stap: hun invoering. EFRAG zal de Europese Commissie, opstellers, gebruikers en stakeholders in het algemeen blijven ondersteunen bij de implementatie ervan.”

Patrick de Cambourg, voorzitter van de EFRAG SRB, merkte op: “Deze vereenvoudiging weerspiegelt een cruciaal evenwicht: het concurrentievermogen van Europa ondersteunen en onnodige lasten verminderen, terwijl de leidende positie van de EU op het gebied van duurzame financiering en haar commitment aan de Green Deal behouden blijven. De vereenvoudigde ESRS biedt een duidelijker en evenrediger kader dat vertrouwen, transparantie en ons gezamenlijke vermogen om duurzaamheidsuitdagingen op lange termijn aan te pakken, versterkt.”

Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief Verslaggeving & Transparantie om op de hoogte te blijven!